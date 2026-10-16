Carlos Meisel inicia trámite de referendo para quitarle poder al centralismo y reducir el tamaño del Estado

El senador Carlos Meisel inició ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el trámite del denominado Referendo de Todos, una iniciativa que pretende impulsar cambios en la distribución del poder entre el Gobierno nacional y las regiones, así como introducir reformas a la estructura del Estado.
El registrador delegado para lo electoral le entregó al senador Carlos Meisel el formulario que da paso a la recolección de firmas para impulsar el “referendo de todos”, que busca mayor autonomía fiscal en los departamentos y descentralizar el poder. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/WI0azAyqkU— Revista Semana (@RevistaSemana) October 16, 2026
El congresista defendió la propuesta al cuestionar el modelo centralista del país y señalar que este representa un obstáculo para las finanzas públicas y el desarrollo regional.
“El centralismo se está autodestruyendo y muy pocos se atreven a decirlo. Está haciéndole daño a las finanzas públicas y frenando el desarrollo de las regiones”, afirmó Meisel, quien sostuvo que la iniciativa debe contar con el respaldo ciudadano.
El trámite del “referendo de todos” requerirá 2,5 millones de firmas, aproximadamente. El senador Carlos Meisel aseguró que esperan contar con el apoyo del Gobierno y que hay ánimo positivo en las bancadas del Legislativo para impulsar la iniciativa. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/wwdlejFtN0— Revista Semana (@RevistaSemana) October 16, 2026
El referendo contempla tres ejes principales. El primero apunta a fortalecer la autonomía fiscal y regulatoria de los territorios, con mayores competencias para tomar decisiones en asuntos como la política energética y el salario mínimo.
El segundo propone optimizar la estructura y el tamaño del Estado, mediante ajustes que involucrarían al Congreso, las altas cortes y las autoridades político-administrativas de los entes territoriales.
El referendo busca reducir el tamaño de las tres ramas del poder y optimizar los recursos del Estado. “El país funciona igual sin tener 13.000 concejales, 500 diputados y 267 congresistas”, dijo el senador Carlos Meisel. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/SNQqBmJgHv— Revista Semana (@RevistaSemana) October 16, 2026
El tercer componente plantea modernizar las jurisdicciones y los regímenes especiales. Según la propuesta, se buscaría que los sistemas especiales de justicia y los regímenes territoriales avancen gradualmente hacia una sola jurisdicción nacional, sin desconocer su autonomía ni sus particularidades culturales.
Meisel aseguró que los cambios deben someterse directamente a consideración de los ciudadanos y convocó a distintas corrientes políticas y sociales a respaldar lo que calificó como una transformación estructural del país.