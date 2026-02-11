Política

Senador Meisel le responde a Petro luego de que el presidente los señalara a él y sus amigos de haberse quedado con la tierra de Córdoba “a sangre y fuego”

La confrontación entre el mandatario y el senador es otra de las disputas que ha generado en el país la crisis que atraviesa el departamento de la Costa.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 8:09 a. m.
Gustavo Petro y el senador Carlos Meisel se enfrascaron en un fuerte cruce de mensajes en las redes sociales.
El senador conservador Carlos Meisel respondió al presidente Gustavo Petro tras sus declaraciones sobre la crisis ambiental y social en Córdoba, en un mensaje en el que cuestionó el enfoque del mandatario y le atribuyó responsabilidades en decisiones estructurales del sector energético y en la gestión del Estado.

En su pronunciamiento, Meisel sostuvo que la prioridad debe ser atender a los habitantes del departamento y no el debate personal. “Lo que duele es que la urgencia que tiene la gente quede presa en el remolino de su caos intelectual”, afirmó, al tiempo que señaló que las comunidades afectadas esperan soluciones concretas frente a la emergencia.

“Presidente, aquí lo importante es trabajar por los cordobeses y NO las capacidades de mi cerebro. Yo no tengo los problemas de egos que sufre usted, así que le acepto sin réplica sus valoraciones cognitivas. Yo le pido disculpas por no estar a la altura de su raciocinio, pero ellos le piden soluciones”, escribió Meisel en un largo mensaje en su cuenta de X.

Senador Meisel dice que Petro, “nocivamente, se adelanta a los resultados del 2026 para ensuciarlos y no afrontar su propio fracaso”

El congresista planteó una serie de argumentos para responsabilizar al Gobierno nacional por factores asociados a la crisis. Ante la declaración del presidente sobre la responsabilidad de “Meisel y sus amigos” en la obtención de tierras en Córdoba, el senador aseguró que cuando se construyó la hidroeléctrica Urrá, el apenas estaba en segundo grado del colegio.

Además, le señaló al presidente que, para ese entonces (1993), Petro era congresista. Recordó que la empresa es pública, por lo que su junta directiva está integrada por representantes del Gobierno.

También mencionó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), encargada de definir precios y regulaciones del sector, está conformada en su mayoría por funcionarios designados por el Ejecutivo.

Meisel también cuestionó la narrativa presidencial sobre los desastres naturales, al señalar que tragedias de gran magnitud han ocurrido en distintos gobiernos, desde Armero en 1985 hasta la pandemia de covid-19 en 2019. A su juicio, Petro es el único mandatario que, ante una situación de calamidad, privilegia el discurso político sobre la gestión de la emergencia.

Así se ve la emergencia desde el aire: corregimientos y veredas enteras tapadas por el agua. Animales y cultivos agrícolas son los más perjudicados.
En materia energética, el senador criticó la postura del Gobierno frente a la generación hídrica y afirmó que la transición hacia energías renovables ha sido limitada. Según su mensaje, la instalación de paneles solares durante el actual gobierno apenas alcanzaría el 0,01 % de lo necesario para cubrir la demanda de los hogares del país.

Finalmente, Meisel arremetió contra el presidente cuando se refirió a los señalamientos del uso por el uso de “A sangre y fuego”. “Por último, no me quiero meter con su pasado y sus procesos; pero cuando habla usted de sangre, fuego y cadáveres no puedo decirle nada. En esa cancha no solamente me hace falta el cerebro, también la experiencia. Le tocaría a su señoría guiarme un poquito”.

