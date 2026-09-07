Senador Carlos Meisel se pronunció después de que un termo suyo le cayera en la cabeza a una señora en pleno avión: contó lo que hará

Esta mañana de lunes, 7 de septiembre, se presentó un incidente en un avión que se disponía a cubrir la ruta Barranquilla-Bogotá. En instantes en que los pasajeros se encontraban abordando el aparato, un termo del senador Carlos Meisel cayó sobre la cabeza de una mujer, al parecer, adulta mayor.

Todo ocurrió en instantes en que el congresista intentaba guardar su maleta. Lo anterior generó un retraso en el vuelo de al menos 40 minutos, mientras la mujer que resultó golpeada, era atendida por personal de la aerolínea.

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Tras dicho incidente, el senador Meisel compartió un mensaje a través de su cuenta en X explicando lo ocurrido.

“Arrancaba la semana con toda la concentración puesta en mis tareas y he tenido un lamentable accidente que me llena de tristeza. En el vuelo que me transportaba a Bogotá esta mañana, se me cayó un termo del morral cuando intentaba meterlo en el portamaletas del avión. El termo golpeó a una señora que estaba sentada en una de las filas de la cabina. A la señora le tomaron la presión y la revisaron; gracias a Dios no parece ser nada grave, eso no quita lo mal que me siento y las obvias disculpas por esto”, empezó contando Meisel a través de su cuenta en X.

Por lo tanto, el congresista dijo que está atento a la salud de la mujer que resultó afectada y pidió a la aerolínea que le den los datos personales de él, a ella.

“La situación tuvo todos los protocolos de la aerolínea y estoy totalmente pendiente de su estado de salud. Estoy en permanente contacto con la aerolínea averiguando por su bienestar y he pedido que le den mis datos personales ya que por ley, entiendo que no me pueden dar los de ella”, concluyó el senador en su mensaje en la citada red social.