Ejército Nacional y Fuerza Aérea Colombiana lideran ‘Jornada de apoyo al desarrollo binacional’ en Ipiales, frontera con Ecuador

La Institución Educativa Sucre, en Ipiales, y el Puente Internacional de Rumichaca serán los epicentros de la ‘Jornada de apoyo al desarrollo binacional’, que se realizará hasta el domingo en esa zona de frontera, bajo el liderazgo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

La iniciativa reúne a entidades públicas y privadas, así como a organizaciones colombianas y ecuatorianas, con el propósito de acercar servicios, oportunidades y bienestar a las comunidades más vulnerables de la zona fronteriza.

Uno de los principales componentes de la jornada será la atención integral en salud, que beneficiará a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Podrán acceder a servicios de medicina familiar y general, pediatría, medicina interna, psicología, fisioterapia, odontología, optometría, fonoaudiología, nutrición y enfermería, además de recibir medicamentos.

Adicionalmente, habrá personal especializado para vacunar a perros y gatos.

La jornada comenzará el sábado a las 7:00 a. m. y contará con la participación de la XXIII Brigada del Ejército, la FAC, la Fundación Arturo Calle, la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Ipiales, la Secretaría de Salud de Tulcán y la Cámara de Comercio.