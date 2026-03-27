Alcalde de Ipiales le pide al Gobierno nacional decretar emergencia económica tras protesta de 19 días en frontera con Ecuador

El alcalde de Ipiales, José Amílcar Pantoja, confirmó el levantamiento del bloqueo en el puente internacional de Rumichaca tras 19 días de protestas, aunque advirtió que la crisis en la frontera entre Colombia y Ecuador continúa sin solución.

“El bloqueo se levanta como una medida solidaria, pero el problema sigue”, afirmó el mandatario, quien insistió en la necesidad de que las autoridades locales sean incluidas en los escenarios de diálogo binacional. Según explicó, desde la administración municipal han solicitado participar en las mesas en las que se analizan las decisiones entre ambos países, sin obtener respuesta en instancias internacionales.

Así es la frontera entre Colombia y Ecuador, que ha sido tomada por actores ilegales en los últimos dos años. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Las protestas, que mantuvieron interrumpido el paso en uno de los principales corredores comerciales del sur del país, estuvieron motivadas por el impacto de los aranceles impuestos entre Colombia y Ecuador. “Las afectaciones económicas, sociales y culturales son millonarias”, señaló Pantoja.

El alcalde explicó que la economía de la zona depende en gran medida de la actividad aduanera y del flujo de mercancías. “Los aranceles van a dejar a corto y mediano plazo a mucha gente sin trabajo. Se reduce la presencia de transporte y comercio, y por eso la comunidad salió a defender su sustento”, indicó.

Pese al levantamiento del bloqueo, los manifestantes se declararon en asamblea permanente. “La gente ya no aguantó más después de 19 días en la vía pública esperando ser escuchada”, dijo el alcalde, quien advirtió que existe el riesgo de nuevas movilizaciones si no avanzan los diálogos. “Siempre va a estar la alerta”, agregó.

El mandatario también cuestionó la falta de participación de las autoridades locales en escenarios internacionales. “En Cancillería nos han abierto las puertas, pero en los espacios de carácter internacional no se nos ha permitido intervenir”, afirmó.

Entre las solicitudes al Gobierno nacional, Pantoja planteó la realización de un gabinete binacional, la declaratoria de una emergencia económica en la zona de frontera y un mayor fortalecimiento institucional para impulsar sectores productivos que reduzcan la dependencia del comercio transfronterizo.

Respaldo de Asointermedias

La Asociación de Ciudades Intermedias expresó su respaldo a la posición del alcalde de Ipiales y a las solicitudes elevadas frente al Gobierno nacional. La organización señaló la necesidad de atender con urgencia la situación en la frontera sur del país y de incluir a los mandatarios locales en los escenarios de decisión que impactan directamente a estas regiones.

El pronunciamiento se suma a las voces que advierten sobre el impacto económico y social que deja la crisis en esta zona estratégica para el comercio binacional.