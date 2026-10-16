Este 16 de octubre, la exsuperintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, dio a conocer una iniciativa con la que buscaría defender cerca de $768.000 millones que serían destinados a solucionar la crisis de abastecimiento, además de exigir la ejecución del proyecto de las desalinizadoras mediante la promoción de un Comité Cívico del Agua.

Es importante tener en cuenta que en Santa Marta la crisis de agua potable se ha extendido durante varios años, por lo que este viernes se inició la recolección de firmas con el objetivo de contar con el respaldo de cerca de 50.000 ciudadanos.

La iniciativa busca respaldar, además, una acción popular que dé pie a la creación del Comité Cívico del Agua, con el fin de que la ciudadanía pueda participar activamente en la vigilancia de los recursos públicos y hacer seguimiento a los compromisos de las autoridades.

“Hoy convocamos a los samarios y las samarias a que nos acompañen en las calles. Saldremos a recoger más de 50.000 firmas para exigir que el Gobierno garantice los $786.000 millones que dejó asegurados el gobierno de Gustavo Petro y que se ejecute el proyecto de las desalinizadoras. Necesitamos una solución pronta y definitiva a la crisis del agua en Santa Marta”, manifestó Navarro.

María José Navarro durante la recolección de firmas. Foto: Prensa María José Navarro.

Aunque durante años se han realizado estudios y se han destinado inversiones, miles de familias continúan dependiendo de carrotanques para cubrir necesidades básicas como cocinar, bañarse o lavar su ropa.

De hecho, en varios sectores de la ciudad el agua llega apenas una vez por semana, mientras que otros barrios pueden permanecer durante meses sin un suministro regular.