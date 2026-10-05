Procurador Eljach pide la renuncia a todos los delegados en medio de protestas por despidos

Desde la semana pasada, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, le pidió la renuncia a todos los procuradores delegados en medio de denuncias y protestas por los despidos que se vendrían dando sin justificación al interior de la entidad.

SEMANA conoció que hubo una comunicación directa desde el despacho de la Procuraduría General con todos los procuradores delegados, en la que les pidieron la renuncia a sus cargos ante los cambios que se vienen dando casi dos años después de la llegada de Eljach a la cabeza del órgano de control.

Nuevos despidos en la Procuraduría; salen cuatro funcionarias de la delegada de infancia y mujer

La petición llegó justo después de que el procurador General declaró insubsistente a dos poderosas procuradoras delegadas, despidió a varias funcionarias de uno de esos despachos y los sindicatos salieron a protestar al frente de la sede principal para rechazar las movidas que se vienen dando en la entidad.

La solicitud de presentar la renuncia habría llegado al delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna; al delegado para la Vigilancia de la Función Pública, ; y hasta el secretario general encargado, Gabriel Romero, pero la decisión fue comunicada a todos los funcionarios que ocupan ese cargo.

Los procuradores delegados son funcionarios de alto nivel en Colombia que actúan como representantes del Ministerio Público para vigilar el cumplimiento de la Constitución y la ley, investigan conductas de servidores públicos y defienden los derechos de los ciudadanos.

Pero sus funciones son fundamentales para el Procurador General de la Nación, teniendo en cuenta que actúan como una extensión directa y descentralizada que cumple las funciones constitucionales de la entidad en todo el país.

El procurador Eljach es la cabeza de la Procuraduría General, pero, según la página del órgano de control, le es “materialmente imposible” atender la cantidad de casos que maneja a nivel nacional. Por eso, los procuradores ejercen por delegación funciones de control disciplinario, intervención judicial y prevención.

Estos cambios al interior de la entidad han traído nuevos funcionarios como Margarita María Otero Mendoza, nueva delegada para la Mujer, la Infancia y la Adolescencia. Su llegada generó controversia por ser la sobrina de Emilio Otero, exsecretario general del Congreso, quien ha tenido varias investigaciones judiciales en su contra.

Luz Angélica Vizcaíno también aterrizó hace pocos días como procuradora delegada para las Fuerzas Militares, después de que fue declarada insubsistente María Paola Suárez, la funcionaria que intentó llevar a juicio al exedecán de Petro, coronel Sammy Rodríguez, por un presunto caso de acoso sexual contra otra oficial del Ejército.