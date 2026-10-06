El Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, y el Republicano, donde hoy milita la exsenadora María Fernanda Cabal, ya tienen sus primeras tensiones.

Surgieron dos días después de que Cabal, una de la senadora más votada en el 2022, renunciara al partido y anunciara su aterrizaje en el Republicano, casa política a la que el Consejo Nacional Electoral le otorgó al ingeniero santandereano Rodolfo Hernández cuando perdió la presidencia ante Gustavo Petro. Inicialmente, la colectividad se llamó Liga de Gobernantes Anticorrupción, pero cambió de nombre.

Esta tensión inició cuando José Obdulio Gaviria, uno de los ideólogos del Centro Democrático, concedió una entrevista a Red Más Noticias y allí, sin asomo de duda, dijo: “Con la muerte de Rodolfo Hernández, ese partido no existe, se lo dice alguien que lo conoce muy bien, ni siquiera la vicepresidenta, que estaba en la Cámara, creía en eso. Ella se inscribió y el partido la aceptó sobre la base de que ella no pertenecía a ese partido. El CNE rechazó a esa inscripción. Y me sorprender ahora, haré averiguaciones jurídicas y les cuento porque un partido que no mantuvo el umbral, mantiene la personería jurídica”.

El Debate, con María Fernanda Cabal ex senadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Gaviria puso en duda la personería del partido político, pero SEMANA tiene en su poder la Resolución 3894 del CNE firmada por los exmagistrados Benjamín Ortiz, Alfonso Campo y Álvaro Echeverry, donde autorizan el cambio de identidad del partido y afirman que el Partido Republicano, antes Liga de Gobernantes Anticorrupción, tiene personería jurídica.

Ante eso, el Partido Republicano le respondió a José Obdulio Gaviria a través de su cuenta oficial de X.

“Aprovechamos nuestra primera publicación como Partido Republicano para contestarle al señor José Obdulio Gaviria, del ala comunista del Centro Democrático, que parece que viviera en Cuba y estuviera desconectado de la realidad”, precisó la colectividad que divulgó la resolución del Consejo Nacional Electoral.

María Fernanda Cabal y Jota Pe Hernández no han hecho alianza política, pero, si nada extraordinario ocurre, terminarán en el Partido Republicano. Foto: CAPTURA DE VIDEO

Como si fuera poco, desde el uribismo hay cierta molestia porque Cabal no descarta que varias figuras del Centro Democrático y de la derecha hagan parte del Partido Republicano.

Volviendo a José Obdulio Gaviria y María Fernanda Cabal, entre ellos ha existido fuertes tensiones políticas. Cuando la excandidata presidencial expuso su preocupación por la forma como se había desarrollado la escogencia del candidato único del uribismo a la Presidencia en diciembre de 2025, Gaviria estalló en su contra.

José Obdulio Gaviria, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA/FOTO3: SEMANA.

José Obdulio Gaviria y Álvaro Uribe. Foto: SEMANA.

“Puede despertar pasiones en un nicho reducido de extremistas vociferantes y camorreros digitales, pero está muy lejos de encarnar el perfil de una dirigente con vocación de crecimiento, amplitud de miras o capacidad real de convocatoria nacional. Su discurso no suma; excluye. No construye mayorías; las ahuyenta. En vez de proponer un horizonte de país, administra agravios. En lugar de tender puentes, levanta trincheras. Y en política, la incapacidad de ampliar el círculo propio suele ser la antesala de la derrota”.