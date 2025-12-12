Juan Martín Caicedo Ferrer, homenajeado por Andemos tras su aporte a la “red vial, aeroportuaria y portuaria del país”

La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) rindió homenaje a Juan Martín Caicedo Ferrer, expresidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), por una trayectoria que, en palabras de la entidad, “dejó una huella profunda en la red vial, aeroportuaria y portuaria del país”.

Durante el acto, el presidente ejecutivo de Andemos, Andrés Chaves, destacó que el liderazgo de Caicedo Ferrer impulsó una modernización sin precedentes: nuevas calzadas, la renovación de aeropuertos con estándares internacionales y la actualización de terminales portuarias “que hoy sostienen la logística nacional”. Su gestión, añadió, permitió avances en concesiones, vías terciarias y planeación urbana que conectaron territorios históricamente aislados.

Chaves recordó igualmente los indicadores económicos expuestos por Caicedo Ferrer en el reciente Congreso de Infraestructura: por cada peso invertido en obras civiles, el país recibe 2,25 pesos en productividad, 2,46 en salarios y 4,9 en impuestos, cifras que —dijo— “confirman la capacidad multiplicadora del sector”.

El presidente de Andemos subrayó que estos avances han sido determinantes para la recuperación del sector automotor y la expansión de la movilidad de cero y bajas emisiones. “La infraestructura crea las condiciones para que cada vehículo —eléctrico, híbrido o convencional— opere con seguridad y eficiencia”, afirmó, al destacar que esta industria moviliza más de 430.000 empleos y cerca de 60 billones de pesos en servicios de transporte.

El homenaje también reconoció el talante gremial de Caicedo Ferrer, definido como “prudente, técnico y profundamente humano”. Chaves destacó su capacidad para “construir consensos donde parecía difícil encontrarlos” y su defensa del sector incluso en los momentos más complejos. Recordó, además, su reciente llamado en Cartagena a restaurar la confianza de financiadores e inversionistas, un desafío que —según Andemos— requiere atención prioritaria del Gobierno nacional.