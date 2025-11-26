Suscribirse

Infraestructura

Caminos comunitarios, las cifras de Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI que no coinciden con las de MinTranporte, Mafe Rojas

El líder del gremio de la infraestructura fue ovacionado por el auditorio que asiste al Congreso del sector.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
26 de noviembre de 2025, 9:02 p. m.
Juan Martín Caicedo Ferrrer, presidente de la CCI
Juan Martín Caicedo Ferrero, presidente de la CCI. | Foto: Semana

Con la premisa de que en el horizonte quedan asuntos que aún no están resueltos, en materia de infraestructura, uno de los temas que más genera desarrollo, Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura-CCI presentó sus cuentas.

En lo referente a los caminos comunitarios, uno de los temas abanderados por el gobierno, que ha buscado la forma de posicionar a las comunidades como constructoras de obras civiles, Caicedo Ferrer habló de “un fracaso”. Para sustentar su argumento manifestó que solo se contrató el 10 % de lo previsto en el Plan de Desarrollo.

La estadística puso a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien también participa en el congreso de infraestructura que se adelanta en Cartagena, a refutar.

La funcionaria dijo que no hay tal, pues para este año hay una disponibilidad de recursos por 700.000 millones de pesos y para el próximo hay 200.000 millones de pesos más.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, en el Congreso de Infraestructura 2025
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, en el Congreso de Infraestructura 2025 | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Noticia en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro habla del video de Verónica Alcocer y su hija en Estocolmo: “Fue seguida desde Colombia”

2. Habla Luis Fernando Velasco, exministro de Petro, nuevo llamado a imputación por escándalo de la UNGRD: “Entregaré todo el material probatorio”

3. País del Caribe sorprende y autoriza a Estados Unidos a usar dos de sus aeropuertos para operación militar

4. La dura carta con la que le piden a Petro retirar el proyecto de ley de sometimiento que había radicado Montealegre

5. Piden a Procuraduría investigar al general Huertas y a Wilmar Mejía, alto funcionario de la DNI, por escándalo de presuntos vínculos con Calarcá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

InfraestructuraJuan Martín Caicedo FerrerCCI

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.