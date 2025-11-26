Con la premisa de que en el horizonte quedan asuntos que aún no están resueltos, en materia de infraestructura, uno de los temas que más genera desarrollo, Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura-CCI presentó sus cuentas.

En lo referente a los caminos comunitarios, uno de los temas abanderados por el gobierno, que ha buscado la forma de posicionar a las comunidades como constructoras de obras civiles, Caicedo Ferrer habló de “un fracaso”. Para sustentar su argumento manifestó que solo se contrató el 10 % de lo previsto en el Plan de Desarrollo.

La estadística puso a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien también participa en el congreso de infraestructura que se adelanta en Cartagena, a refutar.

La funcionaria dijo que no hay tal, pues para este año hay una disponibilidad de recursos por 700.000 millones de pesos y para el próximo hay 200.000 millones de pesos más.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, en el Congreso de Infraestructura 2025 | Foto: Martha Morales Manchego / Semana