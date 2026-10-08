Transporte aéreo sigue con tendencia positiva en Colombia; estas son las cifras

Una tendencia positiva mantiene el transporte aéreo en Colombia durante 2026.

Según un reporte de la Aeronáutica Civil, entre enero y agosto, 39,4 millones de pasajeros se movilizaron por vía aérea en en el país, lo que representa un crecimiento del 4,6 % frente a los primeros ocho meses de 2025. Solo durante agosto se registraron 5,1 millones de pasajeros.

“Al considerar el comportamiento de los últimos doce meses, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el país alcanzó 59,2 millones de pasajeros, con un crecimiento del 3,4 % frente al periodo de doce meses inmediatamente anterior”, señaló la entidad.

Durante los primeros ocho meses de 2026 se movilizaron 22,3 millones de pasajeros en vuelos nacionales, mostrando un incremento del 4,9 % frente al mismo periodo de 2025.

De acuerdo con las cifras suministradas por la Oficina de Analítica de la Aerocivil, este comportamiento refleja la continuidad del crecimiento de la conectividad aérea entre las diferentes regiones del país.

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Durante agosto, los aeropuertos de Cali, Armenia y Quibdó mantuvieron un comportamiento positivo pese a los efectos derivados del terremoto.

En conjunto, estos terminales registraron un crecimiento cercano al 3 % en la movilización de pasajeros frente a agosto de 2025, una variación similar a la observada en el total nacional.

Pista Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento Foto: Guillermo Torres /Semana

En contraste, el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira presentó una reducción del 58 % en el número de pasajeros movilizados durante agosto de 2026 frente al mismo mes de 2025, como consecuencia de los daños ocasionados en su infraestructura aeroportuaria.

De igual manera, el transporte aéreo internacional movilizó 17,1 millones de pasajeros entre enero y agosto de 2026, lo que representa un crecimiento del 4,1 % frente al mismo periodo del año anterior.

Transporte aéreo de carga

La Aerocivil señaló que el comportamiento positivo también se evidencia en el transporte aéreo de carga y correo. Durante agosto de 2026, se movilizaron 81.565 toneladas, 6.101 toneladas más que en agosto de 2025, equivalente a un crecimiento del 8,1 %.

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“Entre enero y agosto, el movimiento de carga y correo alcanzó 668.800 toneladas, con un crecimiento del 6,5 % frente al mismo periodo del año anterior. En los últimos doce meses, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, se movilizaron 1.002.478 toneladas, un incremento del 4,6 %”, indicó la entidad.

El mercado internacional concentró buena parte de este crecimiento, con 575.192 toneladas movilizadas entre enero y agosto, un aumento del 7,5 % frente al mismo periodo de 2025. Por su parte, el mercado nacional movilizó 93.608 toneladas, con un crecimiento del 1,1 %.