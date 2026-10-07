El tesoro escondido de Boyacá: el pueblo con 18 cascadas, pozos naturales y un curioso tamal

En Boyacá hay un municipio que podría convertirse en una de esas escapadas que sorprenden a quienes buscan naturaleza, caminatas y lugares poco conocidos. Se trata de Coper, un destino rodeado de montañas, cultivos y cerca de 18 cascadas que forman una particular ruta hídrica.

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El municipio cuenta con tres pisos térmicos: cálido, templado y frío. Esta variedad hace que algunas de sus fuentes de agua sean especialmente atractivas para los visitantes, sobre todo en las zonas más cálidas, donde un baño en sus aguas frías puede convertirse en el plan perfecto después de una caminata.

Eso sí, no todas las cascadas están habilitadas para el turismo. Algunas se encuentran en predios privados, otras tienen caminos de difícil acceso y varias requieren recorridos entre zonas selváticas. Por eso, para determinadas rutas resulta recomendable contar con guías locales certificados.

Entre las cascadas más conocidas aparece Palo Blanco, considerada una de las más llamativas de la zona. Cuenta con un mirador natural desde el que se pueden observar la caída de agua y parte de Coper, Maripí y Muzo. Además, sus aguas cristalinas tienen espacios donde los visitantes pueden refrescarse.

Otra opción es la cascada El Saque, ubicada sobre la carretera que comunica a Coper con Buenavista. Su ubicación facilita el acceso y el sonido de la caída de agua puede convertirse en una pista para encontrarla.

También está la cascada Berlín, visitada por personas que llegan para hacer senderismo. Sus caídas forman varios pozos y balnearios naturales donde es posible darse un baño.

La lista también incluye quebradas y cascadas como Santa Rosa, Gasparón, Colorada, Palmichal, Arenal, La Loja, Quebrada de los Monos, San Rafael, Negra, Chorrera, Cangrejera, Chorrerón, Ramal y Agua Azul.

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Para conocer los caminos disponibles y las condiciones de los senderos, los visitantes pueden acercarse al parque principal de Coper y consultar en la alcaldía por los guías certificados.

Así, este municipio boyacense aparece como una opción para quienes quieren alejarse de los destinos más conocidos y descubrir paisajes naturales, caminatas y cascadas en medio de un entorno rural.