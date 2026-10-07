Hoyo de los pájaros, el destino donde los guácharos son protagonistas y es ideal para el ecoturismo

Santander es un destino que reúne naturaleza, aventura, historia y gastronomía en un mismo territorio, combinación que cada vez atrae más viajeros interesados en vivir distintas experiencias.

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En sus tierras se aprecian montañas, cañones, ríos, cuevas y cascadas que ofrecen escenarios para practicar senderismo, rafting, espeleología, parapente y otras actividades de turismo de aventura.

Su gastronomía, con preparaciones como el mute santandereano, la arepa amarilla y las hormigas culonas, completa una experiencia marcada por la cultura y las tradiciones de la región.

Es un departamento que alberga 87 municipios y uno de ellos es Mogotes, considerado un paraíso ecoturístico, colonial y natural de Santander. Uno de los atractivos que más llaman la atención de los viajeros es el Hoyo de los pájaros.

El Hoyo de los Pájaros brinda un gran espectáculo en los atradeceres. Foto: Alcaldía de Mogotes/API.

Este sitio se encuentra a unos nueve kilómetros del casco urbano y se caracteriza por ser un hoyo de forma casi circular, con 30 metros de diámetro aproximadamente, y una profundidad de 100 metros, según información de la Alcaldía Municipal.

Este es el hábitat de los guácharos, aves nocturnas que cada tarde desde la 6:30 a buscar alimento, brindando un espectáculo único y sensorial. En sus paredes crece vegetación como helechos y arbustos nativos y en su fondo hay un cauce de agua subterránea.

El Fondo Nacional de Turismo (Fontur), indica que a este lugar han llegado científicos y allí se han grabado diferentes documentales, pues es una parada obligatoria al final de la tarde, en un espectáculo auditivo realmente encantador.

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Otros encantos de Mogotes

Santa Barbara de los Mogotes, conocido como el ‘Pueblito Jardín de Santander’, está localizado en la Provincia Guanentá, a 129 kilómetros de Bucaramanga y es un municipio que está enmarcado entre montañas y valles, donde se encuentra una amplia diversidad de flora y fauna silvestre, además de una gran riqueza hídrica representada en ríos, arroyos, quebradas, aljibes o nacederos, que constituyen su gran atractivo turístico, de acuerdo con Fontur.

Mogotes se caracteriza por sus lindos paisajes y su oferta ecoturística. Foto: Alcaldía Municipal de Mogotes/API.

Además del Hoyo de los pájaros, hay otros sitios de interés para tener en cuenta en una visita a este destino. Uno de ellos es la Cascada del Diablo, con una caída de 43 metros y agua cristalina. Esta es considerada una de las maravillas naturales más destacadas y preferidas entre los turistas; también tienen gran importancia la cascada del Pino y el cauce del rio Mogoticos.

En este municipio santandereano destacan también los cultivos de caña de azúcar que lo han posicionado dentro de los primeros productores de panela tipo exportación en el departamento, por lo que es un proceso del que se puede aprender.

De igual forma, Mogotes cuenta con fábricas de bocadillo de guayaba y diferentes iconos históricos de la revolución comunera, que lo convierten en un potencial y competitivo destino turístico de la región.