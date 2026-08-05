Empezó la desarticulación de la mesa de negociación de Petro con alias Calarcá: renunció el exministro Fabio Valencia, cercano al Centro Democrático

El exministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, se convirtió en el primer delegado del Gobierno de Gustavo Petro en renunciar a la mesa de negociación de paz de esta administración con las disidencias de las Farc.

Cossio, quien llegó a la mesa de negociación tras el visto bueno del expresidente Álvaro Uribe, quien siempre ha dicho que es mejor estar que no hacerlo, le confirmó la noticia a SEMANA.

“Asistí a la última reunión de la mesa la semana pasada porque me retiré a partir del 23 de julio”, precisó a este medio de comunicación.

“Cumplí como representante de la oposición en la mesa y por el cambio de gobierno”, añadió.

Alias Calarcá y Fabio Valencia Cossio. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Valencia habló con SEMANA en junio de 2026, un día antes de que fuera elegido Abelardo De La Espriella, y precisó que no veía a alias Calarcá, el temido jefe de las disidencias de las Farc, desde hacía un año.

Al menos, informó, no volvió a socializar con él, pese a que, al comienzo de las conversaciones, el guerrillero fue muy activo en la mesa y en los territorios. Hoy, tras el ultimátum de Abelardo De La Espriella, está desaparecido.

“Calarcá ha estado muy ausente en el último año. Como mesa, la última vez que lo vimos fue en una reunión en Pueblo Bello, San Vicente del Caguán, hace casi un año. Sé que ha tenido un contacto con la doctora Gloria Quiceno, jefe de la mesa de negociación del Gobierno, pero, realmente, ha estado distante, muy remontado en zonas inhóspitas donde su grupo tiene un control total. Él ha estado mucho más separado de la mesa. Ha nombrado a unos delegados que han estado ahí, pero no como mesa, sino como delegados. Muy fragmentado ha estado el proceso”, dijo en su momento Valencia.

Calarcá Córdoba y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: Semana/FOTO2: Presidencia.

Calarcá, de acuerdo con Valencia Cossio, se ha favorecido con el hecho de que la mesa ha seguido vigente.

“Él mantiene levantada su orden de captura y eso lo ha favorecido. Es evidente que se han expandido territorialmente y que han aumentado su número de integrantes. Él se ha aprovechado de esa situación y ha avanzado en su acción delincuencial y en su fortalecimiento. Pero de ese tema no le puedo responder porque no se toca en la mesa”, argumentó.

El exministro, tras permanecer varios meses en las conversaciones, consideró que el esquema de negociación de paz, en la forma como se ha hecho, “es un fracaso”.

Fabio Valencia Cossio, exministro. Foto: DANIEL REINA ROMERO

A su juicio, “ese tipo de diálogo y negociación no es eficaz. No lo veo viable. Hay que buscar otros mecanismos. Estoy planteando la posibilidad de que sea el Estado quien proponga una especie de acogimiento a una política unilateral y que el Estado asuma la responsabilidad de proteger a la población civil en estas zonas afectadas por la violencia. Con Abelardo De la Espriella habrá un replanteamiento en todo este tipo de manejo de esta situación que es tan compleja”.

La noticia de la renuncia de Valencia Cossio se conoció luego de que la Fiscalía le imputara a Calarcá Córdoba cargos por más de diez delitos y lo declarara ausente.