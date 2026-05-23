Álvaro Uribe acusa a Iván Cepeda de promover atentado contra Miguel Uribe Turbay

La confrontación entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no para desde que colectivos llegaron hasta las inmediaciones de la vivienda del exmandatario en Llanogrande, Antioquia, para pintar un mural sobre los falsos positivos.

No para el enfrentamiento entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda: “Cínico, bandido solapado”

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de mayo, cuando el exmandatario tuvo que cancelar su agenda en medio de la correría electoral con Paloma Valencia, para regresar a su casa en zona rural del municipio de Llanogrande por la llegada de una gran grupo de personas, dirigidas por un parlamentario electo.

Uribe Vélez acusó a Hernán Muriel, congresista electo del Pacto Histórico, de estar detrás de los hechos tras un mensajes en X, donde aseguró que los manifestantes estaban ubicados a 300 metros de la vivienda del exjefe de Estado realizando pedagogía sobre la memoria.

El expresidente también arremetió contra el candidato Iván Cepeda tras este episodio y lo tildó de “cínico”, al llamar “acto cultural” la llegada de personas en buses, “con rabia, odio y puñaleta, para agredirme, amenazarme y calumniarme, en frente de mi casa. Es un bandido solapado”.

Este sábado, 23 de mayo, Uribe Vélez volvió a arremeter contra el candidato presidencial, a quien acusó de “promover” el asesinato del senador y entonces precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

“Cepeda, con la frialdad y la calma que reclama, promovió el asesinato de Miguel Uribe y ha buscado por todos los medios que a mí me ocurra lo mismo”, escribió en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Publicación de Álvaro Uribe en X. Foto: Captura de pantalla

Más temprano señaló: “Hay dos apaches, uno noble y superior, el gran indio americano, y el otro apache es Cepeda, promotor de asesinatos y asaltador de residencias“.