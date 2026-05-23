Iván Cepeda le responde a Álvaro Uribe tras acusarlo de promover asesinato de Miguel Uribe Turbay

Sigue la controversia entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por cuenta del hostigamiento que fue víctima el exmandatario el pasado 19 de mayo en inmediaciones a su vivienda en Llanogrande, Antioquia.

No para el enfrentamiento entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda: “Cínico, bandido solapado”

Uribe Vélez publicó este sábado un nuevo mensaje al candidato, después de que un grupo de seguidores del Pacto Histórico, alentados por el congresista electo Hernán Muriel, pintaran un mural contra los falsos positivos a 300 metros de su casa en Antioquia.

Este sábado el exmandatario arremetió contra el candidato presidencial, a quien acusó de “promover” el asesinato del senador y entonces precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

“Cepeda, con la frialdad y la calma que reclama, promovió el asesinato de Miguel Uribe y ha buscado por todos los medios que a mí me ocurra lo mismo”, escribió en un mensaje en su cuenta de la red social X.

La respuesta de Cepeda no se hizo esperar y en otro mensaje por la misma vía lo calificó como “calumniador desesperado” y aseguró que “su angustia obedece al eclipse de su caudillismo autoritario en Antioquia y en el país”.

“Esa desesperación lo lleva a lanzar burdas y falsas acusaciones. La última vez que lo hizo en mi contra salió condenado. Su ‘abogangster’ también”, sentenció el aspirante presidencial del Pacto Histórico.