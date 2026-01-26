Gente

Carolina Cruz dijo que sus padres fueron claves en la separación con Lincoln Palomeque; explicó en qué influyeron

La presentadora habló de la relación que tiene actualmente con el padre de sus hijos y reveló este detalle.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

26 de enero de 2026, 6:35 p. m.
Foto: Instagram @carolinacruzosorio - @lincpal

Carolina Cruz no solo es un rostro recurrente de la televisión colombiana, sino también una de las figuras públicas más apreciadas por el público.

Su presencia diaria en Día a día, el programa matutino de Caracol Televisión, la ha convertido durante años como una mujer cercana, reconocida por su espontaneidad y carisma frente a las cámaras.

Paralelo a su trabajo en la pantalla chica, la presentadora vallecaucana desde hace un tiempo fortaleció un vínculo directo con sus seguidores a través de sus redes sociales.

En sus redes, Cruz comparte aspectos de su rutina profesional y de su vida personal, contenidos que mantienen el interés constante de quienes la siguen y buscan conocer más sobre su día a día.

Su historia, sin embargo, también ha estado atravesada por momentos complejos.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se han centrado en la crianza de sus hijos.
Foto: Instagram @carolinacruzosorio - @lincpal / Montaje SEMANA

Carolina ha hablado abiertamente de experiencias que marcaron su vida, como el proceso médico de su hijo Salvador, diagnosticado con macrocefalia, y la ruptura de su relación con el actor Lincoln Palomeque, con quien estuvo más de diez años y tuvo a sus dos hijos.

Carolina Cruz reveló la razón por la que lleva buena relación con Lincoln Palomeque

Actualmente, además de su presencia habitual en la televisión, Cruz destaca en el mundo digital gracias a su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, un espacio en el que aborda distintos temas personales y reflexivos.

Allí ha contado, entre otras cosas, cómo ha logrado mantener una relación sana y respetuosa con Palomeque, padre de sus hijos, aun después de su separación.

Carolina habló de esto y mencionó que sus padres tienen mucho que ver en cómo ella hoy en día se relaciona con el amor en beneficio de sus dos hijos Matías y Salvador.

“Mis papás se separaron cuando mi hermano y yo ya estábamos muy grandes, yo ya tenía como 20. Ellos se separaron la primera vez, volvieron para el momento de mi reinado y ya se volvieron a separar, pero yo crecí con un hogar unido hasta mis 20 años con mi papá y mi mamá en la casa, sin una falta de respeto, sin una tercera persona ahí como en la mitad, en discordia, no, mis papás tenían una relación muy tranquila”, contó en un inicio.

Para la presentadora, ver esta responsabilidad afectiva en sus padres hizo que ella crecieran viendo que en una familia con padres separados donde hay respeto, es posible criar hijos sin diferentes, problemas o críticas.

“Crecí después de su separación viendo a mi papá con su nueva esposa y viendo a mi mamá con las parejas que tenía, nos íbamos a disfrutar de una finca y yo podía viajar con mi papá y su esposa, con mi mamá y su esposo en ese momento. Entonces creo que por eso y por ver ese ejemplo, ese respeto, hoy tengo la relación que tengo con el papá de mis hijos porque también vi crecimiento un ejemplo de respeto y de madurez maravilloso en mi casa”, concluyó.

Noticias Destacadas