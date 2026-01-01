Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a Día’, habló de las heridas en su relación con Lincoln Palomeque y cómo logró sanar

Con una sólida trayectoria en la pantalla chica, Carolina Cruz se ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión colombiana.

Su rostro es habitual en los hogares de Colombia gracias a su labor como presentadora del programa matutino Día a día, de Caracol Televisión, espacio en el que ha permanecido durante varios años y ha destacado por su carisma y sus ocurrencias.

Más allá de la televisión, la vallecaucana ha sabido construir una relación cercana con el público a través de las redes sociales.

Carolina Cruz, famosa de la farándula colombiana. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

En estas plataformas comparte detalles tanto de su vida laboral como personal, lo que día a día despierta la curiosidad y el interés constante de sus seguidores por conocer detalles y situaciones.

Sin embargo, su camino no ha estado exento de dificultades. A lo largo de los años, Carolina ha enfrentado situaciones que han marcado su vida, entre ellas el proceso médico de su hijo Salvador, quien fue diagnosticado con macrocefalia, y el final de su relación con el actor Lincoln Palomeque, con quien compartió más de una década.

Hoy en día, Carolina además de aparecer todas las mañanas en televisión, tiene una notable presencia en sus redes sociales en donde de vez en cuando habla con sus seguidores y responde preguntas y dudas que tienen los mismos acerca de su vida.

Recientemente, Carolina abrió la caja de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta de Instagram, y allí, una de sus seguidoras le preguntó por la forma en la que logra compartir con su expareja, haciendo énfasis en que ella lleva una relación difícil con la suya.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque Foto: Instagram @carolinacruzosorio - @lincpal / Montaje SEMANA

“¿Cómo hiciste para sanar y llegar a compartir con Lincoln? Yo detesto al padre de mis hijos", fue la pregunta que le llegó a la presentadora.

Carolina Cruz abrió su corazón para responder esto tan delicado y se enfocó primero en mencionar que la palabra “detestar” es bastante fuerte y solamente le hace daño a quien la siente.

Carolina Cruz habló de cómo hace para llevar una buena relación con Lincoln Palomeque. Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

“Uff, esa palabra ‘detestar’ es muy fuerte, empieza por no decirla y trabajar mucho en ese sentimiento. Por ti y por tus hijos”, escribió inicialmente.

Además, fue clara al mencionar que al ser el papá de los niños, esa persona siempre va a estar presente, y debe mantener un contacto con él, así que es mejor llevar las cosas de una buena manera.

“Vas a verlo siempre y solo de ti depende como quieres vivirlo de aquí en adelante, busca ayuda para que puedas sanar y pasar la página”, concluyó.