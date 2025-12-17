Carolina Cruz destapó cómo le contó a su hijo mayor sobre la ruptura amorosa con Lincoln Palomeque: “Me quedé de una sola pieza”

Carolina Cruz volvió a ser tema central en los medios del país luego de compartir detalles sensibles sobre etapas difíciles de su vida privada. La presentadora se refirió abiertamente a su ruptura sentimental, a los retos que atravesó a raíz de la condición médica de su hijo menor y a la forma en que ha construido una relación de coparentalidad junto a Lincoln Palomeque.
Pese al cierre de su relación amorosa, ambos optaron por mantener una comunicación constante y un trabajo conjunto enfocado en proteger el bienestar y la tranquilidad emocional de sus hijos, quienes continúan siendo la prioridad absoluta en cada una de sus decisiones.
Sin embargo, recientemente, Carolina Cruz llamó la atención de los curiosos con una serie de videos que publicó en plataformas digitales, donde recopilaba fragmentos de su proyecto Mi mundo, mis huellas, mi verdad.
En uno de los clips de hace varios meses, la celebridad comentó sobre cómo fue su proceso al contarle a Matías, su primogénito, acerca de la ruptura amorosa con Lincoln Palomeque. Aunque al hablarlo se le notó muy tranquila, aceptó que antes le costó mucho por la reacción que podría tener el menor.
Según mencionó, alistó un escenario para que el menor se sintiera tranquilo y cómodo con la noticia, intentando no generarle tristezas o sentimientos inesperados. Lo que dio un giro fue que el niño lo tomó como ella nunca se imaginó.
“Me acordé de que a ellos les encanta bañarse en la tina de mi baño, entonces la llené y le puse un ambiente muy tranquilo, le puse sus muñequitos y me senté con él. Le dije que tenía una historia para contarle y me respondió que sí, entonces empecé”, comentó.
“Imagínate que en una familia de dinosaurios están papá y mamá, quienes se quieren mucho y se respetan, y también está el dinosaurio pequeño con su hermanito dinosaurio. Resulta que los papás dinosaurios ya no se entienden muy bien como novios o esposos, sino como amigos. Eso está pasando con tu papá y conmigo acá en casa. Él se quedó pensando y fue cuando le dije que con su papá teníamos una muy buena relación de amigos y lo seguiremos siendo toda la vida, pero como pareja no nos estábamos entendiendo bien”, relató.
Aunque esperaba algo distinto, Matías le dio una lección que ella no pensó, pues vio con completa naturalidad que su papá y ella fueran amigos tras la ruptura. La presentadora, que protagonizó un momento gracioso en cámaras, reafirmó que su sorpresa fue gigante.
“Me dijo: ‘No te preocupes, mami, yo entiendo perfectamente que papá y tú sean amigos. No pasa nada, no te angusties. Sigamos jugando con los dinosaurios, mejor’. Yo me quedé de una sola pieza porque yo la estaba haciendo el quite a la situación, ya que no sabía cómo manejarla, y me sentía culpable porque uno empieza a cargarse con una cantidad de culpas y pensamientos negativos para dejar por último a la persona más importante, que es uno (...) A pesar de eso él lo ha manejado muy bien y de forma tranquila, pues yo siempre he dicho que Mati es un alma vieja”, concluyó.