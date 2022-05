Carolina Cruz contó cómo está la salud de su hijo Salvador, ¿qué dijo?

La presentadora y modelo Carolina Cruz se dio un balance positivo sobre la evolución de la salud de su hijo Salvador luego de que anteriormente no había dado buenas noticias sobre el tema a sus seguidores a través de redes sociales.

La presentadora de Día a Día explicó el estado de salud de Salvador, que había nacido el 19 de febrero de 2021. Luego de varios controles médicos, los profesionales se dieron cuenta que la cabeza del pequeño no está creciendo como corresponde y que por el contrario las proporciones no eran las correctas.

Por suerte el niño fue intervenido quirúrgicamente a tiempo y luego de tres cirugías recibió el tratamiento correspondiente para su edad, por lo que en este momento ya está más estable y está creciendo de una manera mucho más saludable.

También la presentadora había contado que Salvador había nacido con tortícolis gestacional, esto sucede cuando los bebés nacen con el cuello más corto y estrecho, por lo que inevitablemente tienen una postura que les incomoda más. Por fortuna, esta condición ya fue superada por el pequeño hijo de Carolina Cruz.

La vallecaucana ha compartido varias veces en su cuenta oficial de Instagram la evolución de Salvador, donde cuenta que, aunque no ha sido nada sencillo, los médicos han hecho un gran esfuerzo y por eso su hijo ha tenido los buenos resultados actuales.

Heydi Pedraza es la doctora encargada de las terapias del hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque y ha afirmado que Salvador ha recibido un tratamiento permanente que le ha ayudado a fortalecer su musculatura por medio de cintas que se colocan en sus pies y manos.

Además, Carolina había contado que el niño necesitó terapias de fonoaudiología y cuidados para mantener su lengua dentro de su boca. Y, aunque al comienzo había sido un proceso desgastante y preocupante, los resultados han sido muy alentadores para Salvador.

El pequeño seguirá siendo evaluado dos veces a la semana por fonoaudiología, ya que estas terapias y evaluaciones constantes han sido claves para que el estado salud de Salvador esté estable en este momento y mejorando cada día.

Carolina Cruz criticó al sistema de salud

Debido a la promoción de su libro ‘Los Superpoderes de Salvador’, la presentadora de Día a Día asistió a varias entrevistas en canales de televisión, donde habló de su obra y aprovechó para criticar el sistema de salud colombiano en una de las respuestas.

“No es posible que mi hijo sea mejor atendido, solo porque tiene propagada. La vida de mi hijo no vale más que la vida de otro niño [...] “Esto no es un tema de suerte (la salud), debería ser un derecho”, dijo Cruz referenciando que la salud en Colombia no es equitativa para los ciudadanos, sobre todo para los menores de edad.

Allí habló de la Fundación, de cómo inició este proyecto y cómo el rol de la mamá es fundamental para el acompañamiento de sus hijos que padecen alguna enfermedad.

“Yo empecé la Fundación hace seis meses, me comencé a comunicar con las mamás por mensajes directo de Instagram y una de las situaciones médicas de estos chiquitos, es que las mamás son las que llevan el peso absolutamente de todo. Entonces la gente le dice a uno que como está su hijo, pero nunca le preguntan a uno cómo estás tú, no se preocupan por la mamá, que es la que tiene que estar bien, para que estos chiquitos estén bien”, dijo la modelo colombiana.