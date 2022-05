Fotos | Compañero sorprendió a Carolina Cruz en ‘Día a Día’ y la dejó flechada

Carolina Cruz, que actualmente es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, empezó a celebrar anticipadamente el Día de la Madre y recibió esta semana un regalo bastante especial en Día a Día.

Mediante las historias de Instagram, la empresaria vallecaucana les mostró a todos sus seguidores el tierno detalle que le regaló en pleno programa Juan Diego Vanegas, chef principal del matutino de Caracol Televisión.

“El amor incondicional, la dedicación y la ternura con la que cuidas a tus hijos te hace una mamá admirable. ¡Feliz día!”, fue el emotivo mensaje que le dedicó el famoso cocinero a Cruz para acompañar el obsequio.

En las historias, que se hicieron rápidamente virales en las distintas redes sociales, se puede apreciar que Vanegas le regaló a la modelo caleña un álbum de fotos con los momentos más especiales que ha compartido con sus dos hijos, Salvador y Matías.

El chef colombiano también le obsequió a la reconocida presentadora de Caracol Televisión un pequeño arreglo floral y un lindo marco para que ponga la imagen que más le haya gustado.

“¡Uff, qué es esto! Pasado, muero de amor. Muchas gracias, Juan Diego Vanegas”, escribió la empresaria vallecaucana en su cuenta personal de Instagram, donde ha estado bastante activa en los últimos meses.

Historias Carolina Cruz - Foto: Instagram: Carolina Cruz

Carolina Cruz vive las primeras secuelas de ser madre soltera

La empresaria vallecaucana, por otro lado, presentó oficialmente hace unos días su primer libro infantil, el cual promocionó durante la última Feria del Libro de Bogotá.

Frente a esta buena noticia, la reconocida modelo les agradeció a todas las personas que le colaboraron para hacer realidad este sueño. Asimismo, les dedicó unas emotivas palabras a sus dos hijos, Matías y Salvador.

“Gracias por ayudarme a lograr este sueño en tiempo récord. Gracias Dios por tocar mi corazón de esta manera tan única. Gracias, desde lo más profundo de mi corazón, a cada una de las personas que fueron, hicieron una fila y compraron el libro. Gracias por mostrarme la empatía y la humildad, cuando de ayudar se trata”, indicó inicialmente.

Luego, la caleña agregó: “Mati, esto es gracias a ti. Eres y serás siempre el niño más amoroso y especial de este universo. Gracias, Salvador, por salvarme siempre. Lloro de dicha y gratitud infinita”.

Carolina Cruz, de igual manera, aseguró que le tocó bastante pesado debido a los diferentes compromisos laborales a los que asistió durante la semana en la que se llevó a cabo el masivo evento, por lo cual casi no tuvo tiempo para compartir con sus hijos.

Pese a que extraña estar con los menores, la presentadora de Caracol Televisión puntualizó que para lograr los sueños hay que trabajar duro. Además, manifestó que la satisfacción de conseguirlos es muy gratificante.

“Apenas llegando a la casa. Estos días he salido muy temprano y he llegado muy tarde, todo para lograr mis sueños y los de la fundación. Nadie dijo que sería fácil, pero tampoco me advirtieron lo bien que se siente el alma y el corazón”, concluyó.