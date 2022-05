Video | “Esta es mi nueva realidad”: La emotiva publicación de Daniella Álvarez

Una lección de humildad deja en cada publicación de sus redes sociales la exreina de belleza y presentadora de televisión Daniella Álvarez, a quien le amputaron una de sus piernas debido a una isquemia cerebral, en junio de 2020.

En un corto video en el que se le ve desplazándose en su vivienda sobre una pequeña silla de ruedas, la también modelo mostró cómo realiza sus actividades cotidianas, como buscar su ropa y zapatos en los diferentes espacios de su apartamento.

En la publicación que colgó en su cuenta Instagram, la cual acumula más de 4 millones de seguidores, Álvarez además escribió un emotivo mensaje que dejó a la reflexión de quienes se quejan en la vida.

“Hoy quiero pedirte que antes de criticar tu vida, observes la de los demás. Hoy quiero decirte que hay muchas cosas que puedan estar siendo difíciles para ti, que te tienen triste, desgastad@, cansad@, pero no es tan grave como parece. Todo tiene una solución, y aquello que como lo mío tal vez no lo tiene, con el tiempo se supera, se acepta y se saca adelante. Hoy quiero pedirte que le sonrías más a tu vida, que agradezcas más, que te consideres más, que no te des tan duro. Todo lo difícil te hace más fuerte, forja tu carácter y te da sabiduría”, inició Daniella en su conmovedor mensaje.

La exreina, descendiente de inmigrantes alemanes que se asentaron en el Atlántico tras huir de la Segunda Guerra Mundial, además exhortó a sus seguidores a ser valientes para alcanzar aquello que se pone difícil, y pidió no olvidarse de mirar en “el bolsillo de la felicidad”. “Sé feliz con lo que tienes y lo que eres. Siempre hay alguien pasando por algo más duro que tú”, escribió.

Sobre su experiencia particular, después de la amputación y cómo se ha adaptado a su nueva vida, Álvarez dijo que no se imaginaban verme así, en una silla empujándose con su pie derecho. “A veces debo descansar mi muñón de la prótesis y así me logro movilizar. Esta es mi nueva realidad, la que enfrento todos los días con amor y con resiliencia recordándome que mi vida está completa si tengo a Dios en mi corazón”, apuntó en la publicación.

En el año 2020, Daniela Álvarez comenzó a sufrir una serie de episodios médicos complicados que le hicieron ingresar al quirófano en cinco oportunidades en la clínica Cardio infantil en Bogotá. El 13 de junio de 2020, en plena pandemia por la covid-19, por decisión de ella, y con apoyo de su familia y médicos decidió amputar su pie y parte de la pierna izquierda debido a una isquemia que sufrió en una de sus cirugías.

Recientemente, la Señorita Colombia 2011-2012 reveló que tendría que usar silla de ruedas por varios días. Álvarez contó que se hizo una herida en su único pie y que no podía caminar mucho. Según explicó, por la falta de sensibilidad de su pie no se percató de que tenía esta herida, y por eso debe tener paciencia mientras sana la piel del pie, la cual tarda un poco más de tiempo que en otras partes del cuerpo.

“Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar. Y bueno de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender tantas cosas”, informó en una publicación.

Explicó que se trata de un entrenamiento mental diario para entender las situaciones que se presentan con su salud y solo enfocarse en lo positivo. “Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobre todo poniéndola en el lugar que debe estar: en lo positivo, en la felicidad, en el amor, en la vida que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad”, dijo.