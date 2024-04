Así será la visita de Luisito Comunica a la Feria del Libro de Bogotá; tendrá exclusiva firma de libros

A la conquista del rating

Merecido homenaje

DiCaprio como Sinatra

El regreso de Adriana Lucía

Precisamente, alrededor de este rol de mamá, la artista compartió con SEMANA una divertida anécdota: “No soy mamá primípara; yo tenía un hijo antes para volver a empezar. Mi hijo tiene 12 años, pero créeme que es volver a empezar. A mí se me había olvidado. Me acuerdo la vez que me confundí con las gemelas y le di de comer dos veces a la misma. La otra lloraba y yo no sabía por qué, porque supuestamente ya la había alimentado”, afirmó entre risas la cantante.