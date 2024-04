Reviven pasado de Shakira cuando fue actriz; así se veía a los 17 años en la telenovela ‘El oasis’

La barranquillera nació el 2 de febrero de 1977 y desde muy joven demostró un talento innato para la música y la danza. Sin embargo, los inicios de su carrera no fueron tan fáciles como muchos creerían, teniendo en cuenta su larga trayectoria como cantante, llenando enormes e importantes escenarios y con una extensa lista de grandes éxitos que la han convertido en toda una estrella de la industria.

Antes de ser una destacada artista, compositora, bailarina y empresaria, Shakira decidió probar suerte como actriz tras haber comenzado su carrera musical en 1991 con Sony Music Colombia. En ese momento, aunque ya había lanzado dos álbumes, desafortunadamente estos proyectos no tuvieron el éxito esperado.

Shakira ya reveló las primeras fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’. | Foto: Instagram @shakira

No obstante, son pocos los detalles e, incluso, imágenes que se tienen de la telenovela, donde la cantante aparece con su característico cabello largo y flequillo de color negro.

Así se veía Shakira en 1994

“Mi segundo disco no funcionó porque estaba lleno de errores, entre ellos, el afán por salir al mercado. Por eso, me estanqué un poco y me dediqué a la actuación, como protagonista de El oasis. Fue como irme de excursión por otro camino artístico en busca de la renovación del espíritu”, dijo la intérprete de 47 años al medio.