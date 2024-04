Patricia Silva reveló la infidelidad que acabó con su matrimonio

Posterior a eso comentó que nunca creyó hablar públicamente del tema, porque, “ Yo no sé por qué estoy hablando de esto si era hermético para mí ¡No quería contarle a nadie! Eso fue muy doloroso (...) ¿Por qué no hablan y dicen lo que pasa?, ¿por qué tienes que pillarlos para que sean sinceros y honestos contigo?”.

“ Fui tan radical que, inmediatamente, conseguí abogado y me separé. Yo duré cinco meses tomando pastillas para dormir y relajarme , pero la mano de Dios me sacó. Quedé llena de deudas porque yo me quería quedar con el apartamento y de una manera sobrenatural me llegó la plata para darle lo que le tocaba a él y quedarme con mi apartamento ”, expresó Silva ante las cámaras.

Pero por fortuna para ella eso hace parte de su pasado y hoy por hoy se encuentra dándose una nueva oportunidad en el amor, cuando comentó que “Me estoy dejando cortejar de alguien, pero despacio y ahí miro si me conviene o no. Esa persona no es colombiana y le estoy dando tiempo al tiempo. No quiero volver a equivocarme y por eso voy despacio y de la mano de Dios”.