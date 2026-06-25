Sectores de derecha continúan celebrando la elección de Abelardo De La Espriella, quien asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

Algunos integrantes del Centro Democrático creen que en ese resultado fue clave la participación de la ciudadanía en las calles, que de manera pacífica se pronunció en contra del Gobierno Petro y del Pacto Histórico.

El activista uribista Josías Fiesco, aseguró que “valió la pena marchar, Gustavo Bolívar no es alcalde de Bogotá e Iván Cepeda no es presidente de Colombia”.

Sobre la llegada del mandatario electo a la Casa de Nariño, señaló que “hay que rodear al presidente Abelardo para que pueda solucionar las motivaciones por las que el país marchó, como la escasez de medicamentos, revivir el programa Mi Casa Ya, la refinanciación del Icetex y terminar la entrega del millón de pesos a la delincuencia que tanto daño le hizo a Colombia”, reiteró el activista.