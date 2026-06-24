Golpe al GDCO Barrio Antioquia: capturan a cinco personas e incautan cerca de dos toneladas de marihuana en Medellín

Las autoridades propinaron un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al narcotráfico en Medellín tras la captura de cinco presuntos integrantes de un Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) en Barrio Antioquia y la incautación de cerca de dos toneladas de marihuana que, según las investigaciones, estaban destinadas a abastecer redes de microtráfico en el Valle de Aburrá.

La Policía Nacional dio duro golpe al narcotráfico en el Valle del Cauca

El operativo fue desarrollado de manera conjunta por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, luego de varias semanas de labores de inteligencia que permitieron rastrear un cargamento de estupefacientes proveniente del departamento del Cauca. Las pesquisas condujeron a un inmueble utilizado como centro de acopio y distribución de droga en la capital antioqueña.

Durante la diligencia de allanamiento, las autoridades capturaron en flagrancia a cinco personas y lograron la incautación de aproximadamente dos toneladas de marihuana, una cantidad que representa una importante afectación a las finanzas de las organizaciones criminales que operan en la ciudad.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, los estupefacientes iban a ser distribuidos en distintos sectores de Medellín, tales como Santa Fe, Barrio Antioquia, Trinidad y El Poblado.

Las investigaciones señalan que el cargamento pertenece al GDCO Barrio Antioquia, una estructura señalada por las autoridades de participar en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y otras economías ilegales en el Valle de Aburrá. La droga habría sido movilizada en diferentes vehículos para su posterior comercialización a través de redes de distribución local.

Además de la marihuana, durante el procedimiento fueron incautados elementos como un tractocamión, dos vehículos, una motocicleta, $12 millones en efectivo, ocho celulares, un fusil calibre 12, 71 cartuchos y un proveedor para pistola Glock, los cuales iban a ser presuntamente utilizados para la distribución y protección de la mercancía.

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Tras el operativo, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, afirmó que “este resultado representa un golpe directo a las rentas ilegales del GDCO Barrio Antioquia y demuestra que la articulación institucional sigue siendo efectiva para prevenir y desmantelar las estructuras criminales que afectan la seguridad de Medellín. Seguiremos golpeando sus finanzas, sus redes logísticas y su capacidad operativa”.

Se estima que el cargamento interceptado está valuado en un aproximado de 2.000 millones de pesos. Por otro lado, se registró que los capturados ya contaban con antecedentes penales por delitos de narcotráfico, porte de armas de fuego y falsedad documental.

Según lo reportado, los detenidos ya fueron trasladados a prisión por decisión de un juez. En el comunicado se resalta que gracias a este operativo se logra dar un golpe contundente a la capacidad logística y financiera del GDCO Barrio Antioquia, lo que reafirma el compromiso de la Alcaldía de Medellín y la Fuerza Pública en la lucha contra estas economías ilícitas.