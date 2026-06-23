Estas 5 comunas de Medellín se quedarán sin agua por más de 18 horas durante el puente festivo

Miles de habitantes de Medellín deberán prepararse para una interrupción programada del servicio de acueducto durante el próximo puente festivo de San Pedro y San Pablo. La medida hace parte de una serie de trabajos técnicos que buscan garantizar el funcionamiento de la infraestructura encargada del suministro de agua potable en diferentes sectores de la ciudad.

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Esta suspensión se llevará a cabo durante 19 horas en cinco de las 16 comunas de Medellín. La interrupción comenzará a las 6:00 de la tarde del domingo 28 de junio y se extenderá hasta la 1:00 de la tarde del lunes festivo 29 de junio, debido a intervenciones que deben realizarse en los sectores abastecidos por el tanque Nutibara.

Según explicó la empresa, los trabajos forman parte de las labores de mantenimiento de la red de acueducto y buscan garantizar la continuidad y calidad del servicio para los usuarios. Como consecuencia de estas intervenciones, el suministro de agua será suspendido temporalmente en barrios ubicados en las comunas de La Candelaria, Laureles-Estadio, El Poblado, Guayabal y Belén.

EPM anuncia cortes de agua para el puente festivo de San Pedro y San Pablo en Medellín. Foto: EPM

En la comuna de La Candelaria, los sectores afectados serán Barrio Colón, San Diego, Calle Nueva, Centro Administrativo La Alpujarra y Perpetuo Socorro. Por su parte, en Laureles-Estadio la suspensión impactará a Naranjal, San Joaquín, Conquistadores, Bolivariana, Laureles, Lorena, Florida Nueva, El Velódromo, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y la Universidad Pontificia Bolivariana.

La medida también cobijará tres barrios de El Poblado: Barrio Colombia, Manila y Villa Carlota. En la comuna de Guayabal se verán afectados Campo Amor, Parque Juan Pablo II, Santa Fe, Tenche y Trinidad. Mientras tanto, en Belén el corte de agua llegará a Belén Granada, Las Playas, San Bernardo, El Nogal, Los Almendros, Fátima, Rosales y Cerro Nutibara.

EPM informó que, con el fin de reducir las afectaciones para la comunidad, dispondrá de carrotanques para suministrar agua potable en los sectores donde sea necesario durante el periodo de suspensión. La empresa recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación para cubrir necesidades básicas como alimentación, higiene y aseo mientras se restablece el servicio.

Además de este corte programado, la compañía ha venido ejecutando otras intervenciones en distintos puntos del Valle de Aburrá para atender labores de mantenimiento y corregir situaciones relacionadas con la red de distribución.

EPM trabajará en la red de acueducto de la 'ciudad de la eterna primavera' - imagen de referencia. Foto: Cortesía EPM

Las autoridades recomiendan a los habitantes de los barrios afectados tomar previsiones durante el puente festivo, especialmente teniendo en cuenta que la interrupción abarcará parte de la noche del domingo y buena parte de la mañana y el mediodía del lunes. Una vez concluyan las labores técnicas, el suministro comenzará a restablecerse de manera gradual en cada uno de los sectores intervenidos.