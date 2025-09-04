El pintor paisa Gabriel Ortega Tamayo será homenajeado con importante reconocimiento en el Concejo de Bogotá

Gabriel Ortega Tamayo, uno de los artistas colombianos más influyentes de las últimas décadas, será homenajeado este jueves, 4 de septiembre, a las 5:00 p. m., en el Concejo de Bogotá, con la entrega de la Gran Cruz de la Orden Civil al Mérito ‘José Acevedo y Gómez’, el máximo reconocimiento que otorga la institución.

La condecoración se da gracias a su destacada trayectoria, que no solo ha brillado en Colombia, sino que ha alcanzado escenarios internacionales de primer nivel.

Con más de ochenta exposiciones a lo largo de Europa, Asia y América, Ortega se ha consolidado como un referente del neo pop internacional.

Su obra, caracterizada por fusionar la estética del cómic con la pintura y la escultura, ha sido expuesta en lugares emblemáticos como el Chiostro del Bramante, en Roma; la Galería Tambaran, en Nueva York; el Museo Nacional, en Colombia; y el Museo de Arte Moderno, en Cartagena, así como en ferias prestigiosas como Art Miami, SP-ARTE São Paulo y KIAF Seúl. Su presencia en subastas de Christie’s confirma su estatus global.

El universo creativo de Ortega mezcla personajes de cómic como Tintín y superhéroes con la riqueza natural y cultural de Sudamérica, creando una narrativa visual profunda que trasciende lo decorativo.

Su serie, ‘El Trópico Colombiano’, destaca al presentar la fauna, flora y mitologías colombianas con una sensibilidad poética que ha capturado la atención de audiencias internacionales. Su arte se convierte así en un medio para explorar la identidad, la memoria y el compromiso social.

El pintor paisa Gabriel Ortega Tamayo será homenajeado con importante reconocimiento por el Concejo de Bogotá | Foto: Gabriel Ortega Tamayo

Este reconocimiento, que se entregará en el Recinto Los Comuneros, será presidido por autoridades, líderes culturales y representantes de diversos sectores, manifestando la importancia del arte como motor de transformación social y como medio para proyectar la cultura colombiana en el mundo.

Su obra es un testimonio de lo que significa llevar la colombianidad al arte universal y fortalece el espíritu colectivo a través de la creatividad.