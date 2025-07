Desempolvan polémica condecoración a Carlos Ramón González en 2022; estuvieron presentes Claudia López y Angélica Lozano. Las redes estallaron

La política es dinámica y suele dar sorpresas. Frase que cobra mayor relevancia por un particular hecho que se registró en el Concejo de Bucaramanga en julio de 2022, cuando fue condecorado el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González.

“Carlos Ramón ha sido un tejedor y siempre como un entrenador. Entonces, Carlos Ramón, con la sinceridad del corazón, compañero, gracias por hacerlo posible. Porque muchos en algunos momentos del partido, yo me voy. Yo he dicho eso y él no. Y él es el que siempre ha estado ahí”, dijo la congresista en ese evento de 2022.