Video | “No somos amigas”: Famosa se desahogó sobre Claudia Bahamón; destapó que pasó en MasterChef

MasterChef Celebrity, que es uno de los programas estrella del Canal RCN, tuvo una inesperada situación durante la temporada 2022 después de que una concursante decidiera renunciar al concurso de cocina, algo que no se había presentado antes.

“Quiero decirles que Alexandra Montoya ha tomado la decisión de abandonar la cocina, renunció a estar en esta cocina. Esto nunca había pasado en MasterChef, nunca. Creemos que ella ni siquiera se dio la oportunidad de entender realmente lo que ustedes viven acá”, precisó Claudia Bahamón en aquel momento.

Tras varios meses, la comediante decidió romper el silencio nuevamente y reveló algunas verdades con respecto a la exitosa producción en Tropicana. No obstante, puntualizó que todavía tiene un contrato de confidencialidad con RCN.

La periodista, de igual manera, aprovechó el diálogo con la emisora musical para manifestar que en la vida no todo es plata y aseguró que nunca llegó a ser feliz en el programa gastronómico.

“Tengo una cláusula de confidencialidad. Por supuesto que no puedo contar ciertas cosas, pero uno tiene que estar donde se sienta bien, donde las reglas sean iguales para todos. Yo me di cuenta de que no era feliz”, indicó inicialmente Montoya.

Luego, añadió: “Yo no podía ver a mi hijo, y la prioridad en mi caso es mi hijo. Sabía que eran unas jornadas extensas, pero no me imaginé que tanto. Yo no peleé con nadie, no discutí con nadie. No estaba feliz. La vida no es solo plata, puse eso en la balanza e hice lo que Dios me dio: tranquilidad, serenidad y paz”.

Con respecto a su supuesta mala relación con Bahamón, la reconocida imitadora señaló que no son amigos, pero que tampoco tienen una enemistad. Asimismo, reveló que su salida fue simplemente parte del programa, nada personal.

“Ella tiene que hacer un papel, me imagino. Nunca hemos sido amigas, nos hemos encontrado en diferentes escenarios, pero no hemos sido amigas”, enfatizó en el espacio radial.

Cabe recordar que Alexandra Montoya también había hablado hace algunos meses sobre su renuncia a MasterChef y confesó que nunca pensó que ese hecho se volviera tan viral en las diferentes redes sociales.

La periodista, además, puntualizó que se sentía bastante incómoda en el popular programa de cocina y afirmó en aquella oportunidad que no tuvo ningún problema o conflicto con sus compañeros en el set.

“Yo, la verdad, estoy sorprendida con la reacción que se ha generado sobre esto en las redes. Firmé una cláusula de confidencialidad que me impide revelar información. Cláusula que respetaré, siempre y cuando no vaya en contravía de mis derechos fundamentales”, precisó.

Pese a que recibió muchas críticas, la talentosa imitadora no se dejó achantar y compartió todos los mensajes de apoyo que le enviaron varios televidentes, quienes lamentaron su salida.

“Me fui en un momento en el que estaba ganando, en el que tenía las mejores relaciones con todos, sin excepción. Me fui cocinando, pero tomé la decisión porque simple y llanamente no era feliz en el programa”, concluyó Montoya.