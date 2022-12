“No será muy favorable”: vidente hizo inesperadas predicciones sobre Shakira para 2023; habló de su padre y el futuro que le espera

Shakira fue protagonista de una fuerte ola de noticias en la prensa internacional durante gran parte de 2022, debido a los cambios que sufrió su vida.

La colombiana quedó en el centro de comentarios y críticas por la ruptura amorosa que atravesó con Gerard Piqué, los procesos legales que afrontó con las autoridades españolas y los pasos que dio en su carrera musical.

La barranquillera causó sensación en millones de personas con las apariciones que hizo en público, los contenidos en los que estuvo junto a sus hijos, las actitudes que plasmó frente a los medios de comunicación y las revelaciones que hizo de su relación sentimental en una entrevista exclusiva con Elle.

Pese al impacto de esta transformación que tuvo su realidad, la artista pop no se detuvo y logró definir su futuro con Milan y Sasha, con quienes viajará el próximo mes de enero a Miami.

En medio de los preparativos de Shakira para su nueva vida en Estados Unidos, lejos del pasado que construyó con Gerard Piqué, las miradas de los curiosos se posaron sobre una serie de predicciones que hizo una comentada vidente, relacionadas directamente con lo que viene para la intérprete de Monotonía. La experta leyó las cartas y reveló lo que vendría en 2023 para la bailarina.

De acuerdo con un video que publicó Viera Vidente, el 2023 seguirá la línea del 2022 para Shakira y se tendrá que enfrentar a situaciones complejas y delicadas para ella. La psíquica sacó una carta y la enfocó directamente en la salud del padre de la compositora, William Mebarak, afirmando que este año no sería muy favorable para ambos.

“A Shakira no le ha ido tan bien en este 2022. Ha estado con lágrimas y con una lloradera, demasiado triste. La separación de Piqué le dio fuerte. Aquí sí me marca que no termina este año muy bien”, indicó.

Según las palabras que ofreció Viera, la salud del progenitor de la barranquillera no mejorará y posiblemente atravesarán momentos angustiantes. La experta pronosticó que, probablemente, el padre de la cantante no llegará a 2025.

“No le ha ido muy bien en el 2022 y el 2023 tampoco será su año, dará mucho de qué hablar. Su papá estará muy delicado, cuidadito, y ella tendrá a Dios en la boca, pero muchas lágrimas y un dolor profundo. Derramará muchas lágrimas y pasará por un dolor muy grande. Si su papá llega de aquí al 2025 es mucho y, realmente no lo creo, sí siento una pérdida para ella”, afirmó, mirando fijamente a la cámara y plasmando un gesto de preocupación.

“La veo firmando muchos papeles en el 2023; su papá estará más delicado (…) no veo un 2023 favorable para ella”, agregó la mujer, quien enfatizó en que Shakira seguirá muy vigente en los medios y las plataformas digitales.

Minuto 4:42

Es importante recordar que Vieira Vidente, quien suma más de un millón de suscriptores en su canal oficial de YouTube, dedicó en el pasado un video especial para lanzar predicciones relacionadas con Shakira y su vida. La mujer no dudó en despejar dudas y centrarse en un particular detalle que, según ella, apareció en sus sueños días atrás.

De acuerdo con la lectura de cartas que hizo la vidente, la artista ya habría pasado la página con Gerard Piqué y en la actualidad tendría un nuevo amor. La experta en astrología mencionó que este interés afectivo de la celebridad estaría en completo secreto, debido a la atención que existe actualmente por parte de la prensa por cualquier acontecimiento que ocurre en su vida.

“Shakira ha encontrado el amor nuevamente, lo tiene en secreto. Está ilusionada. Sin embargo, ella es una mujer que no va a venir a sacarlo a la luz por respeto a sus hijos. Ella dice: ‘Voy a esperar a que este arroz se cocine, que se termine de cocinar a ver hasta dónde va a llegar esta persona, a ver a donde vamos a llegar con esta ilusión… como quien dice, un clavo saca a otro clavo”, afirmó Vieira en sus pronósticos.

“Es un hombre guerrero, un hombre de armas tomar, con una paz y una tranquilidad gigantes, también ha tenido su pasado. Veo que no le ha ido muy bien en el amor a esa persona”, dijo la experta, mostrando algunas de las cartas que le salieron.