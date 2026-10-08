Senador Antonio José Correa se opone a varios puntos del estatuto antiterrorista

El senador Antonio José Correa, del Partido de la U, se mostró en contra de varias de las propuestas que plantea el estatuto antiterrorista del Gobierno nacional que será discutido en el Congreso.

MinInterior aclara puntos del estatuto antiterrorista, tras críticas de la oposición: “Los que deben temerlo son los terroristas”

Correa cuestionó que una persona pueda terminar en la lista que se propone crear porque considera que podría afectar a alguien sin que haya una decisión judicial de fondo.

“Ese es uno de los riesgos que debemos examinar en el Registro Nacional de Personas y Organizaciones propuesto en el estatuto antiterrorista; según información divulgada, el Gobierno contempla la inclusión de quienes aparezcan en listas vinculantes de Naciones Unidas”, dijo.

El senador pidió que se mantengan los lineamientos de la Constitución y sugirió que varios de los temas que se plantean en el proyecto podrían generar ese riesgo.

“¿Cuándo una decisión de un gobierno extranjero debe producir consecuencias en Colombia sin una verificación previa de las autoridades?”, reclamó.

Correa dijo que genera estas alertas porque el estatuto debe garantizar los derechos de los colombianos consagrados en la Constitución Política, pero aclaró que no busca defender a los criminales.