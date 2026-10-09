“Yo voté por esto”: representante Simón Molina respaldó estatuto antiterrorista

En los próximos días, el Congreso de la República comenzará la discusión del estatuto antiterrorista, una iniciativa del Gobierno nacional que busca dar mayores herramientas al Estado y a la Fuerza Pública para combatir a los grupos armados ilegales del país.

MinInterior aclaró puntos del estatuto antiterrorista tras críticas de la oposición: “Los que deben temerlo son los terroristas”

El representante Simón Molina respaldó esta iniciativa. “Yo voté por esto. El presidente Abelardo De La Espriella ya tiene listo el estatuto antiterrorista. Se le acabó la fiesta y la guachafita a los que reclutan niños”, aseguró el congresista de Creemos.

Molina dijo que el país llevaba más de cuatro años esperando estas medidas, en referencia al Gobierno del expresidente Gustavo Petro. “Los criminales tuvieron beneficios y garantías de la mano de la fracasada paz total”, criticó.

El congresista recordó que algunas de las propuestas incluidas en esta normativa son la creación de una lista de organizaciones criminales y de una oficina del Alto Comisionado contra el Terrorismo, el agravamiento de las penas y la posibilidad de que la Fuerza Pública combata con mayor contundencia a los grupos armados ilegales.

“Yo voté por esto, por un presidente que va duro y de frente contra los criminales”, aseguró.