MinInterior aclara puntos del estatuto antiterrorista, tras críticas de la oposición: “Los que deben temerlo son los terroristas”

El Gobierno de Abelardo De La Espriella propuso hace algunas horas un proyecto que busca endurecer las medidas contra las organizaciones criminales y grupos armados ilegales, tras la situación de seguridad que se vive en Colombia por las malas decisiones tomadas por el gobierno Petro en el marco de la fracasada política de paz total.

Colombia ya tiene una lista de organizaciones terroristas; existe desde 2020

La propuesta no ha sido bien recibida por los sectores de oposición, que han asegurado que la idea puede generar arbitrariedades sobre grupos políticos opositores al Gobierno que puedan ser perfilados como terroristas sin serlo.

Tras las críticas, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió al tema a través de su cuenta de X, en la que aseguró que son varias las imprecisiones que ha difundido la oposición.

El Gobierno nacional prepara modificaciones al proyecto, especialmente relacionadas con el combate a las finanzas ilegales de las organizaciones criminales. Foto: Semana/Presidencia

“Los únicos que deben temer (el estatuto) son las organizaciones terroristas. Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho político tiene nada que temer”, precisó.

Además, aclaró que el texto que circula es aún preliminar y que con el presidente han incorporado elementos adicionales, en especial contra las finanzas ilegales de las organizaciones criminales. Precisó también que el Consejo de Política Criminal previsto para hoy fue aplazado para el 15 de octubre.

“Lo que presentaremos al Congreso será una herramienta firme y extraordinaria para proteger a los colombianos y hacer que la ley rija en todo el territorio”, indicó.

Finalmente, detalló que en las últimas horas habló con Amado Philip de Andrés, director regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), quien aseguró que el estatuto está llamando mucho la atención en Washington y en Viena por la originalidad y la eficacia que prometen varias de sus disposiciones.

“Hemos recibido comentarios muy constructivos del Departamento de Estado por conducto de la Embajada en Bogotá. Vamos por buen camino (así les duela a algunos)”, concluyó.