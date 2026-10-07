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“Estoy listo”: Daniel Briceño respalda trámite del estatuto antiterrorista de De La Espriella en la Comisión Primera de la Cámara

El representante anticipó que respaldará desde el Congreso las herramientas jurídicas que presente el Gobierno para enfrentar las estructuras terroristas.

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Redacción Semana
7 de octubre de 2026 a las 10:54 a. m.
De izquierda a derecha: Daniel Briceño y Abelardo De La Espriella.
De izquierda a derecha: Daniel Briceño y Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA y pantallazo de video de Presidencia, respectivamente.

El representante a la Cámara Daniel Briceño aseguró que está preparado para recibir en el Congreso el estatuto antiterrorista anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Justicia, Rodrigo Lara.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Briceño señaló que, como integrante de la Comisión Primera de la Cámara, estará dispuesto a discutir la iniciativa que busca establecer nuevas herramientas jurídicas para enfrentar el terrorismo.

Como integrante de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes estoy listo para recibir el estatuto antiterrorista anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro Rodrigo Lara”, señaló el congresista.

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Entrevista con Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático Foto: Paula López

Briceño sostuvo que el terrorismo debe ser enfrentado “con toda la determinación” y planteó que el papel del Congreso será dotar al Estado de los instrumentos legales necesarios para responder a este tipo de amenazas.

“El terrorismo debe ser enfrentado con toda la determinación y desde el Congreso debemos dar todas las herramientas jurídicas”, agregó.

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General Jesús Alejandro Barrera. Jorge Eduardo Mora, Ministro de Defensa. General Erick Rodríguez. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La Comisión Primera de la Cámara, de la que hace parte Briceño, tiene competencia sobre asuntos relacionados con reformas constitucionales, leyes estatutarias, organización territorial y derechos y garantías, entre otros temas.

El pronunciamiento se conoce a la espera de que el Gobierno presente formalmente el contenido del estatuto, con el que se conocerán las medidas concretas que serán sometidas a consideración del Congreso.