“Estoy listo”: Daniel Briceño respalda trámite del estatuto antiterrorista de De La Espriella en la Comisión Primera de la Cámara

El representante a la Cámara Daniel Briceño aseguró que está preparado para recibir en el Congreso el estatuto antiterrorista anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Justicia, Rodrigo Lara.
Como integrante de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes estoy listo para recibir el estatuto antiterrorista anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro Rodrigo Lara.— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 7, 2026
El terrorismo debe ser enfrentado con toda la determinación y desde el…
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Briceño señaló que, como integrante de la Comisión Primera de la Cámara, estará dispuesto a discutir la iniciativa que busca establecer nuevas herramientas jurídicas para enfrentar el terrorismo.
“Como integrante de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes estoy listo para recibir el estatuto antiterrorista anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro Rodrigo Lara”, señaló el congresista.
Briceño sostuvo que el terrorismo debe ser enfrentado “con toda la determinación” y planteó que el papel del Congreso será dotar al Estado de los instrumentos legales necesarios para responder a este tipo de amenazas.
“El terrorismo debe ser enfrentado con toda la determinación y desde el Congreso debemos dar todas las herramientas jurídicas”, agregó.
La Comisión Primera de la Cámara, de la que hace parte Briceño, tiene competencia sobre asuntos relacionados con reformas constitucionales, leyes estatutarias, organización territorial y derechos y garantías, entre otros temas.
El pronunciamiento se conoce a la espera de que el Gobierno presente formalmente el contenido del estatuto, con el que se conocerán las medidas concretas que serán sometidas a consideración del Congreso.