El tratamiento al que se sometió Pautips para poder ser madre tras el cuadro de bulimia que sufrió: “algún día pueda ser mamá”

La creadora de contenido Paula Galindo, conocida públicamente como Pautips y actual participante del formato MasterChef Celebrity, compartió con sus seguidores un mensaje sobre el momento que atraviesa en materia de salud física y mental.

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En una interacción en sus redes sociales, la influenciadora confirmó que inició un tratamiento médico que incluye un aumento intencionado de peso con el fin de estabilizar sus niveles hormonales y preparar su cuerpo para la maternidad.

La declaración surgió a raíz de la inquietud de un usuario, quien le preguntó a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram si ella y su esposo, Ronald Moscoso, habían subido de peso reciencemente. Ante la observación, Galindo abordó el tema de manera detallada y explicó que el cambio responde a una indicación terapéutica y médica.

“Me lo he guardado, pero la respuesta es SÍ. Empecé un tratamiento hormonal y a la par retomé mi terapia de TCA”, expresó la creadora de contenido. De acuerdo con lo manifestado por Galindo, el esquema prescrito contempla ajustes directos en sus hábitos diarios: incremento en el porcentaje de grasa corporal, mayor ingesta calórica y una reducción en la intensidad del ejercicio físico.

“El plan: subir el % de grasa, comer más y hacer menos ejercicio para que mis niveles hormonales se estabilicen y algún día pueda ser mamá. ¿Quiero engordar? No, pero ya no puedo seguir viviendo en un cuerpo que pide a gritos que lo escuche y que le dé descanso”, precisó la influenciadora.

Galindo reconoció que adaptar su rutina ha representado un desafío personal debido a la rigidez con la que solía manejar sus hábitos físicos, lo que le ha generado momentos de malestar emocional y adaptaciones mientras se estabiliza su organismo.

En su mensaje, Paula Galindo hizo una distinción entre su presencia digital y las circunstancias personales que enfrenta al margen de las redes sociales, explicando la razón por la que había preferido mantener el tema en reserva.

“¿Por qué no lo conté antes? No quiero ser injusta, tal vez esto no es tan grave como mi cabeza lo ve o tal vez huyo a la falta de empatía del mundo”, señaló.

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Agregó además que su intención al hacer pública la situación es apelar a la comprensión de la audiencia: “Esta vez no es Pautips la del problema, es Paula la que está detrás del personaje y sueña con algún día ser mamá, pero no con mil críticas encima”.

Paula Galindo es una de las pioneras en la creación de contenido de belleza y estilo de vida en Colombia, consolidando una comunidad de millones de seguidores desde sus inicios en plataformas digitales.

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En la actualidad, su visibilidad pública ha aumentado tras su participación en la competencia gastronómica MasterChef Celebrity del Canal RCN, donde ha destacado por el estudio técnico de sus recetas y su desempeño ante el jurado integrado por Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

A pesar de las especulaciones en redes sociales sobre el desarrollo del programa y el rendimiento de los participantes, la influenciadora ha centrado su atención reciente en su estabilidad física y en el proyecto personal que comparte junto a su esposo de convertirse en padres.