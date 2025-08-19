Una elección dentro del Congreso generó una fuerte disputa entre distintos sectores. La senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, fue elegida como vicepresidenta de la Comisión Sexta del Senado.

“Acabo de ser elegida como nueva Vicepresidenta de la Comisión Sexta del Senado. Asumo este cargo y esta elección con mucho respeto, honor y responsabilidad. Trabajaremos para sacar adelante las iniciativas tan urgentes y necesarias para el país”, dijo.

Sin embargo, su elección generó fuertes críticas, pues varios senadores expresaron su rechazo por Ramírez, es viuda de Tirofijo, uno de los fundadores de las Farc. Según varios testimonios de víctimas de esa guerrilla, Ramírez habría participado de hechos cuestionables en su pasado insurgente.

Por eso, algunos congresistas reclamaron por la impunidad de esa elección. El senador Esteban Quintero criticó que se trata de “una persona que jamás ha pagado un solo día de cárcel por los actos de terrorismo que cometió” y que, en cambio, “ha sido premiada con una curul gratuita y con los privilegios de un acuerdo de paz sin legitimidad en los territorios”.

No, senadora, no salí corriendo. Le respondí de frente, aunque como colombiano me indigna ver a una senadora impune ocupando tal dignidad.



Mi padre, injustamente condenado, cumplió una medida intramural en cárcel. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Usted y sus compañeros… https://t.co/iC54FMwom3 pic.twitter.com/hhOgj4rGds — EstebanQuintero (@estebanquincar) August 19, 2025