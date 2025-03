Mujer ratifica vejámenes contra niñas en las Farc, amparados por Sandra Ramírez: “Que no se venga a hacer la de la oreja gacha”

“Ella ordenaba hacer filas de niñas de 11, 12, 13 años para los comandantes generales de esa época del secretariado general de las Farc. Uno pasaba primero por el registro de ella y después lo mandaba con el comandante que decidiera con qué niña estar esa noche. Ella lo hacía los domingos y miércoles, porque esos eran los días de tener sexo los comandantes, porque ellos elegían cuál niña iba a estar con ellos y la que hacía eso era Sandra Ramírez, la senadora que ahora se da ejemplo de moral; es una cínica, ella debería estar en la cárcel, no en el Congreso, porque ella nos escogía, la que mandaba para que nos violaran toda la noche”, dijo puntualmente Deisy, en Caracol Radio.

Si bien Sandra Ramírez, quien fue pareja sentimental de Pedro Antonio Marín Marín, alias Tiro fijo, ha insisitido en que lo dicho por Deisy no es cierto, ahora otra mujer, también entrevistada en Caracol Radio , lo ratifica.

“Ella sabe en el fondo de su corazón; ella sabe que sí lo fue. Ella fue líder dentro de las Farc y no puede negar esto, porque el sol no se puede tapar con un dedo. No entiendo por qué niegan algo que pasaba dentro de las Farc; reclutamiento forzado pasaba, violaciones pasaban. Muchas cosas que nos hacían a nosotros los menores de edad. Inclusive, yo fui una de las que tuve que pasar por muchos momentos difíciles dentro de las Farc. Y claro que sí era conocedora (Sandra Ramírez) ”, dijo Johanna, otra víctima de los vejámenes en las Farc, cuando era una niña.