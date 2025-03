Desgarrador testimonio de mujer reclutada y abusada en las Farc cuando era una niña: “Ni siquiera había sanado mi útero”

“Cuando llegué allá, me llevaron a un campamento y me llamó uno de los jefes, de una guerrillera que hacía el papel de enfermera. Me llevaron no solamente a mí, sino como a 10 niñas que había en ese campamento, de 12, 13 años. Yo era la más pequeña. Me dijeron quítese los pantalones y quédese sin ropa interior, en medio de una carpa y, mientras yo esperaba, a las otras ya les estaban realizando el procedimiento que yo no entendía qué era. Cuando vi a una de ellas que salió llorando y le dije: ‘Qué le hicieron’, y respondió: ‘Me metieron algo en mi parte íntima, me duele demasiado’”.

Posteriormente, agregó en la emisora citada anteriormente: “Y me tocó mi turno. Me dijeron abra las piernas y una de esas guerrilleras me metió como una espátula en mi útero, y me metió una T de cobre cuando apenas era una niña, ni siquiera me había desarrollado. Y salí con el dolor más grande del alma, sentí que me desgarraban por dentro. De ahí me dio una hemorragia que duró como 15 días con esa T de cobre y, a los exactamente 15 días, me abusaron. Ahí empezaron los abusos más horribles de mi vida, porque me violaron cuando ni siquiera había sanado mi útero. Me desgarraron el alma”.