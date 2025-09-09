Suscribirse

Vicky Dávila le responde firme a Laura Sarabia: “El único responsable es Petro con su gobierno”

La precandidata se refirió a la decisión sobre la desertificación del Gobierno frente a la lucha contra las drogas.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 1:50 p. m.
.
Laura Sarabia y Vicky Dávila | Foto: Fotomontaje SEMANA

Colombia se prepara para recibir una de las decisiones más importantes en la relación con Estados Unidos. Este lunes, 15 de septiembre, se espera que el Gobierno de Donald Trump haga público si el país pasó o se rajó en materia de lucha contra las drogas.

El panorama genera expectativa, pues se anticipa que será la consecuencia ante los malos resultados en ese frente y la actitud del presidente Gustavo Petro que, además, ha insistido en las últimas semanas en no reconocer el Cartel de los Soles y criticar la operación antidrogas de la Casa Blanca en el Caribe.

Contexto: “Van por la fiscal del caso de Nicolás Petro”: Vicky Dávila lanza alerta y dice que buscan impedir medida de aseguramiento

Frente a esto, la excanciller Laura Sarabia aseguró en una publicación en X: “Pensar que una eventual descertificación sería un fracaso del presidente Petro, es una visión ingenua e irresponsable. Una decisión de ese tipo representaría un fracaso para Colombia y significaría ignorar el costo humano que el país ha asumido en la lucha contra el narcotráfico".

Ante estas declaraciones, la precandidata Vicky Dávila le contestó: “Claro que la descertificación es mala para todos los colombianos, pero el único responsable es Petro con su gobierno. Él decidió dar todos los beneficios a narcos y permitir que el país se inundara de cocaína. Ha frenado extradiciones y no ha erradicado la coca”.

