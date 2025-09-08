“Van por la fiscal del caso de Nicolás Petro”: Vicky Dávila lanza alerta y dice que buscan impedir medida de aseguramiento

La precandidata presidencial Vicky Dávila lanzó una advertencia sobre Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, quien está en la mira de la Fiscalía en Barranquilla que le imputará cargos en los próximos días y pedirá medida de aseguramiento en un centro carcelario contra el joven político.

La razón: presuntas irregularidades en la celebración de contratos con la Fundación Conciencia Social y la gobernación del Atlántico.

“Me envían esto y quedamos advertidos. Van por la fiscal del caso de Nicolás Petro. Ya sacaron al fiscal Mario Burgos", escribió Dávila en sus redes sociales.

Y detalló el mensaje que le hicieron llegar: “En el despacho del vicefiscal y de la dirección de lavado de activos informan que esta semana enviarían una comisión del nivel central del círculo de confianza de la Fiscal de Petro, Luz Adriana Camargo, a Barranquilla para revisar el caso de Nicolás Petro. Si lo hacen violarían todas las disposiciones de autonomía e independencia de los fiscales delegados. La intención es buscar la manera de evitar que siga adelante la imputación y evitar a toda costa que se pida una medida de aseguramiento en centro carcelario para Nicolás Petro”.

Por eso, la reconocida periodista y precandidata presidencial advirtió: “No dejen volar a Nicolás Petro”.

SEMANA conoció detalles de las evidencias y pruebas que tiene la Fiscalía en contra del hijo del presidente para imputar estos nuevos delitos.

Un informe de un investigador de campo advierte que serían al menos cinco los contratos que tendrían irregularidades y que suman más de 3.000 millones de pesos.