“Yo no le tengo miedo a su papá, ni a usted ni a la fiscal de su papá”: la dura respuesta de Vicky Dávila a Nicolás Petro

Este jueves 28 de agosto, se conoció que Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, denunció a la precandidata presidencial Vicky Dávila por haber publicado unas reveladoras conversaciones inéditas entre Day Vásquez y él, en medio de la campaña presidencial de 2022, que probarían el “desorden” del entonces candidato.

La revelación se hizo el pasado 3 de agosto y se trata de unos diálogos que datan de 2021 y que reposan en la Fiscalía, en medio de la investigación por lavado de activos y enriquecimiento contra el hijo del mandatario.

Según Petro, esas revelaciones le están haciendo daño a su familia y hace parte de una persecución política en su contra.

Por esa razón, Nicolás Petro denunció a la precandidata presidencial, quien acudió a sus redes sociales para responder a la acción penal que interpuso el hijo del mandatario.

“Siempre vamos a hacer lo que toca, siempre con decencia y firmeza. Los delincuentes van a pagar cárcel dura cuando lleguemos al Gobierno. Esta recocha de amiguísimo, influencias e impunidad llegará a su fin. Sin seguridad y sin justicia, no hay paz. No hay futuro, no hay país viable”.

Este muchacho definitivamente está perdido. Ahora resulta que me "denunció" ante la Fiscalía dirigida por la Fiscal de su papá, Gustavo Petro. Yo no le tengo miedo a su papá, ni a usted, ni a la Fiscal de su papá.

A mí no me va a intimidar Nicolás Petro por ser el hijo del…



— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 28, 2025

Dávila agregó: “Este muchacho definitivamente está perdido. Ahora resulta que me ‘denunció’ ante la Fiscalía, dirigida por la fiscal de su papá, Gustavo Petro. Yo no le tengo miedo a su papá, ni a usted ni a la fiscal de su papá. A mí no me va a intimidar Nicolás Petro por ser el hijo del presidente. Usted está en juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, gracias a las denuncias que hicimos en SEMANA, mientras fui directora".

A Nicolás Petro lo denuncié como periodista. Por eso, y con el testimonio y las pruebas que entregó su entonces esposa Day Vásquez, hoy el hijo del presidente está en juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El país no olvida. Y yo no me voy a callar ni a dejar…



— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 28, 2025

Además, la precandidata presidencial recordó que el propio Nicolás Petro confesó ante la Fiscalía todo lo que había ocurrido durante la campaña presidencial. “Usted luego confesó ante fiscales y lo dimos a conocer a los colombianos. Yo siempre diré la verdad, cueste lo que cueste. No me voy a callar, a menos que me hagan lo mismo que a Miguel Uribe Turbay. El país está avisado”.

En 2023, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, confesó en la Fiscalía que su padre conoció del ingreso irregular de dinero en efectivo a su campaña. Reveló que Euclides Torres y Christian Daes, entre otros, dieron la plata. Salpicó a Verónica Alcocer, Laura Sarabia, Armando Benedetti, Pedro Flórez, Agmeth Escaf y Miguel Ángel del Río.