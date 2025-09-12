Vicky Dávila a Gustavo Petro por nuevo proceso que enfrenta su hijo Nicolás: “No permita que se vuele como su amigo Carlos Ramón González”

La precandidata presidencial Vicky Dávila cuestionó fuertemente al presidente Gustavo Petro luego de revelar que vendría una nueva imputación en contra de Nicolás Petro, el hijo del mandatario.

“Me alegra que finalmente se preocupe por el hijo que no crió. El que no estaba dispuesto a inmolarse por usted y terminó inmolándose. No permita que se vuele como su amigo Carlos Ramón González”, aseguró.

Presidente Petro, nadie le cree que en el proceso de su hijo usted ha sido neutral. Recuerde que Nicolás confesó y acordó colaborar con la justicia. Se autoincriminó y lo salpicó a usted y a su círculo más cercano en materia grave. Contó todas las porquerías que hicieron para… https://t.co/kVb8eYClOK — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 12, 2025

La periodista afirmó que no considera que el proceso en contra de Nicolás Petro haya sido neutral y recordó que el exdiputado del Atlántico confesó lo sucedido en la campaña del 2022 de Petro y acordó colaborar con la justicia.

“Se autoincriminó y lo salpicó a usted y a su círculo más cercano en materia grave. Contó todas las porquerías que hicieron para llegar al poder. Extrañamente, tras una visita suya, su hijo decidió no colaborar. ¿Por qué sería?“, criticó Dávila.

La periodista criticó que Petro tendría una “fiscal de bolsillo” y culpó a Luz Adriana Camargo de supuestamente retrasar el juicio en contra de Nicolás Petro. “Le han dado todas las garantías, buscaron hasta cambiarle los delitos. No pudieron porque las pruebas son contundentes. Yo acepto, como directora de SEMANA denuncié a su hijo, era mi obligación. Nunca me voy a callar contra la corrupción y los criminales”, afirmó.

Dávila aclaró que siempre será periodista y le pidió al mandatario no subestimarla. Además, denunció que el Gobierno sería “corrupto” y estaría integrado por “un montón de funcionarios ladrones” que estarían “despilfarrando” los recursos del país.

“Yo ganaré las elecciones, sin Euclides, sin efectivo, sin criminales… lo haré con millones de valientes, y pondré la casa en orden con la honorabilidad a toda prueba que me caracteriza", dijo la precandidata presidencial.

Nicolás Petro sería imputado por nuevos delitos. | Foto: Suminiostrada a Semana A.P.I.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro dijo que no intervendría en el proceso en contra de su hijo.

“Por eso debo expresarme ahora, porque ahora sí hay presiones indebidas y no de mi parte y debo denunciarlas públicamente. Sé lo que intentó hacer Barbosa, Mancera y sus fiscales con mi hijo, y lo que pretendían conmigo”, afirmó el mandatario.