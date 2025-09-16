Suscribirse

“Sinceramente me pareció asqueroso”: Vicky Dávila por polémica declaración de Gustavo Petro sobre las mujeres

La precandidata se despachó contra el presidente por los comentarios que hizo sobre las mujeres en el consejo de ministros del lunes.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 3:22 a. m.
Vicky Dávila y Gustavo Petro.
Vicky Dávila y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

Sigue generando críticas la declaración que dio el presidente Gustavo Petro en la más reciente sesión de su polémico consejo de ministros del lunes de esta semana, en el que estaba acompañado de varias funcionarias de su gabinete, cuando en uno de los apartes de su intervención se refirió a las mujeres generando polémica.

Contexto: Petro: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre”, expresó el jefe de Estado.

Esa controversial declaración fue criticada por varios sectores políticos y sociales del país.

Vicky Dávila y Gustavo Petro
Vicky Dávila y Gustavo Petro | Foto: Semana/Presidencia

Por ejemplo, la precandidata presidencial, Vicky Dávila, le pasó una fuerte factura a Petro por irrespetar a las mujeres.

“O sea, sinceramente me pareció asqueroso lo que hizo el presidente anoche. Porque uno no tiene que tener conectado eso con eso. Uno tiene que tener de esto y de esto mucho corazón”, dijo Dávila.

Además, agregó en medio de un debate con otros aspirantes que buscan llegar a la Casa de Nariño: “Eso es lo que tenemos que tener. Yo podría decir mil groserías acá, pero no las voy a decir, porque a las mujeres no nos pueden medir por eso”.

A las mujeres nos tienen que medir por nuestra inteligencia y nuestra capacidad. Muchas gracias. Además, nunca a un hombre le preguntan si tiene el pipí conectado al cerebro”, recalcó Vicky Dávila.

Pero volviendo a ese consejo de ministros que lideró Petro, el presidente hizo referencia al penoso momento que hizo pasar a Gloria Miranda, directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos, en la tarima de un evento regional.

.
El presidente Petro se refirió al episodio con Gloria Miranda. | Foto: Fotomontaje SEMANA

“Ahora ya no puedo hablar de las ministras porque me levantan las feministas. Abrazar ahora es misoginia”, afirmó el presidente.

Contexto: “El 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos es de origen colombiano”: oficial de la DEA da detalles tras descertificación en lucha contra las drogas

Finalmente dijo el mandatario colombiano: “Misoginia es que le tienen asco a la mujer, pero yo no le tengo asco, lo contrario. Ser feminista de derecha no es ser feminista”, concluyó el mandatario colombiano.

