Juanes y Karen Martínez se confiesan: ¿hay un tercero en su relación?

Juanes y su esposa Karen Martínez han tenido, pese a los obstáculos, una de las relaciones más sólidas de la farándula colombiana, consolidándose como uno de los referentes de familia para muchas personas en el país.

Por un lado, él tiene una exitosa carrera artística en la que ha venido trabajando desde hace varias décadas y que le ha permitido posicionarse como uno de los artistas colombianos más influyentes en el planeta, llevando sus letras al son del pop en español a todos los rincones del mundo.

Mientras que ella también es artista de la televisión y el cine, y con su talento y carisma se ha logrado ganar el corazón del público en general.

La pareja ya lleva 22 años juntos (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

Karen Cecilia Martínez, la esposa de Juanes, fue la invitada en el pódcast de que conduce el artista en donde habla de su cotidianidad. Allí, en medio de la charla, la pareja habló como si se tratara simplemente de un entrevistador y una invitada que estaban conversando.

Entre otras cosas, revelaron que cuando se conocieron, Juan Esteban Aristizábal, nombre de pila del artista, no recordaba que el segundo nombre de la actriz es Cecilia, por lo que él se sorprendió tiempo después de que ella se llamara de esta manera. Sin embargo, Karen no le prestó mucha atención al asunto, pues dijo que ella casi no lo recalcaba, porque no era un nombre que le gustara demasiado y la verdad prefería que la llamaran Karen.

Luna Aristizábal, Dante Aristizábal, Karen Martínez, Juanes, y Paloma Aristizábal (Photo by John Parra/Getty Images for LARAS) - Foto: Getty Images for LARAS

Asimismo, Juanes, a modo de broma, luego de que ella le dijera que para él siempre tenía tiempo, le preguntó que si su esposo no se molestaría por eso y ella le contestó que no había ningún problema porque estaban trabajando.

De igual manera, entre los secretos que revelaron, Juanes molestó a Karen en broma, afirmando que su artista favorito es Juan Luis Guerra, por encima de él mismo, no obstante, Karen se defendió y, entre risas, manifestó que Juan Luis era uno de sus artistas favoritos (no el principal), pues el favorito entre todos era el paisa.

Además, hablaron sobre sus hijos, pues la mayor, que es Luna, va a cumplir 20 años y le sigue Paloma, quién pronto va a cumplir la mayoría de edad, ya que tendrá 18 años, además de Dante, el menor. Esto, debido a que sus hijos y esposa, son los protagonistas del videoclip de Cecilia, que es uno de los sencillos que incluye el álbum Vida cotidiana, que lanzó el artista recientemente.

Juanes está por estos días en Colombia presentando su nuevo disco. - Foto: KAREN SALAMANCA SÁNCHEZ

“Fue muy bonito poder estar con ellas (sus hijas) y tener un recuerdo inmortalizado de ese momento (en esa edad) la de ellas, la de nosotros, todos en familia. Un video hecho con tanto amor, con gente maravillosa y aparte mi canción”, afirmó la modelo.

La composición habla de volverse a enamorar, dejar de lado lo que los haya hecho enojar y es una colaboración entre el colombiano y Juan Luis Guerra, uno de los artistas que más le gustan a la actriz.

“La canción es espectacular, mi esposo es uno de los artistas que más amo. La historia de esa canción Es un regalo para mí, porque yo no sabía que me iba a hacer una canción. Y que además iba a invitar a cantar a Juan Luis Guerra, que es uno de mis artistas favoritos”, expresó Karen Cecilia.

Sobre ello, Juanes bromeó e indicó: “Me han contado que todos los días de la vida, sagradamente, escuchas a Juan Luis, por la mañana”. Ella se puso a pensar, y riendo afirmó: “Es verdad, siempre que hago ejercicio pongo a Juan Luis Guerra”.