“Ahí te dejo mi oración para que sigas celebrando en el cielo”: padres de Luis Andrés Colmenares enviaron emotivo mensaje en fecha especial

Hace 13 años, Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, murió en extrañas circunstancias luego de una fiesta de Halloween el 31 de octubre de 2010, al lado del caño del parque El Virrey, al norte de Bogotá. Su deceso ha dejado abiertas decenas de incógnitas que todavía perturban a su familia, especialmente a sus padres, quienes han tratado de ayudar a esclarecer los hechos para dar con los responsables.

Asimismo, sus padres han utilizado sus redes sociales no solo para pedir justicia por la muerte de su hijo, sino para recordar y honrar el nombre de su hijo. En esta oportunidad, su padre Jorge Luis Colmenares publicó este martes 23 de mayo un emotivo mensaje junto con un video comedor con fotografías de su hijo Colmenares, por medio de su cuenta de Twitter, donde recordó que su hijo estaría cumpliendo 33 años.

Este 23 de mayo, Luis Andrés Colmenares estaría cumpliendo 33 años y sus padres enviaron un conmovedor mensaje en esta fecha especial. - Foto: Twitter @JcolmenaresE

“FELIZ CUMPLEAÑOS EN EL CIELO LUIS ANDRÉS!! Pasarán muchos años Luis Andrés (qepd) los que tengan que pasar, no se cuantos, DIOS dirá, pero mientras me encuentro contigo de nuevo siempre me acordaré de ti, del día que nos diste la más grande felicidad”, escribió el padre del joven.

Asimismo, su padre fue al lugar donde encontraron a Colmenares hace 13 años y junto a una fotografía al lado de la lápida de su hijo, escribió por Twitter: “Aquí es donde nunca pensé ni hubiera querido visitarte para desearte feliz cumpleaños Luis Andrés (qepd) Ahí te dejé mi oración para que sigas celebrando en el cielo”, escribió el padre del joven.

Del mismo modo, su madre Oneida Escobar desempolvó una foto de su hijo que publicó por medio de su cuenta de Instagram junto con un emotivo mensaje en el que expresa el dolor que le ha causado su partida y los muchos que lo extraña.

“Mi querido luigui, han pasado 13 años en los que he tenido que vivir de los recuerdos y alimentar mi memoria de esos momentos en los que tuve la fortuna de tenerte a mi lado. Hoy estarías cumpliendo 33 años y aunque es imposible no pensar en cómo estarías en este instante, a mi mente llegan pensamientos como verte ya graduado, disfrutando de la vida, tal vez ya casado o con hijos. Hoy decidí en medio del dolor por quedarme con esas memorias de tu hermosa sonrisa, recuerdo que cuando se aproximaban tus cumpleaños me preguntabas que te iba a regalar, hoy quisiera poder tenerte para seguir dándote mi amor y todo lo que se le puede dar a alguien que se ama tanto. Ahora no puedo ofrecerte nada material, pero si seguir viviendo en honor a ti, solo me queda el consuelo de mirar al cielo y pedirle a Dios que te festeje con su corte celestial. Con todo mi amor te mando todos los abrazos y besos que no he podido darte. Te amo y te extraño mi amor eterno”, escribió Oneida.

Quien también se unió a estos emotivos mensajes fue su hermano Jorge Colmenares, quien por medio de su cuenta de Twitter publicó una serie de fotos en donde estaban él y su hermano, expresando la falta que le hace.

“Hoy es tu cumpleaños 33. Es muy difícil expresar con palabras lo mucho que te extraño. Han pasado años, distintos momentos, pienso en las charlas que sé que tendríamos, pero sobre todo, enseñanzas y consejos que también sé me darías”, expresó Jorge Colmenares.

“El cielo hoy está celebrando un cumpleaños más tuyo hermano mayor y aquí en la tierra no dejo de pensarte y pensar ¿qué haríamos? ¿Ya tendría sobrinos de tu parte? ¿Ya hubieses alcanzado parte de las metas que tenías propuestas?”, escribió el hermano de Luis Andrés Colmenares.