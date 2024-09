“No es fácil asimilarlo”: Jorge Colmenares se destapó en SEMANA luego de que su papá revelara que tiene un hijo de un año

“No fue fácil. La verdad no fue fácil desde que yo recibí el año pasado la noticia, porque yo me acostumbré a ser hermano menor. Luego de ser hermano menor, tuve que ser hijo único y ahora después de ser hijo único, paso a ser hermano mayor”, contó.

No obstante, indicó que no reprochaba el hecho que el pequeño Jorge Camilo haya nacido y, que por el contrario, estará junto a él cuando lo necesite.

“No ha sido sencillo, y más por mi mamá también (Oneida Escobar). El hecho de comentarle, o cuando me tocó contarle que mi papá iba a tener un hijo, no fue fácil, porque siempre mi mamá ha sido una esperanzada de que su familia en algún momento se reconstruya, pero creo que a raíz de esto la familia no va a ser lo mismo que intentaba ella en su mente idealizar”, destacó.

“Un día yo le dije a mi papá que saliéramos a almorzar y en medio de ese almuerzo me dice: ‘Jorge, te tengo que comentar algo, hace tres días me nació un hijo’. Claro, para mí fue un shock porque venía de un tiempo alejado de mi papá y recibir esta noticia no fue fácil. Y después él me dice: ‘Y te pido que seas tú el que le comente a tu mamá'. Todo ese día pensé en cómo le iba a contar a mi mamá. Cómo le iba a llegar a ella con una nueva noticia de algo que la iba a sorprender. Porque tal y como ella lo expresó en su libro y como lo expresa en sus testimonios, siempre ha tenido la fe que su familia en algún momento se fuera a reconstruir”, manifestó Jorge Colmenares.