“No he sido capaz de ir”: Jorge Colmenares confesó qué piensa de su nuevo hermano

“Es el momento y todavía no lo he conocido. Primero, en la zona en la que se encuentra el bebé. Yo le pregunto a mi papá y él me ha enviado fotos de mi hermano, pero también yo siento algún recelo con el entorno del bebé, porque también deben entenderme, es un entorno que se encargó de disolver una familia que se encontraba en un momento muy difícil que era un proceso con mi hermano. Entonces no he sido capaz de ir, me gustaría conocerlo, espero que tenga la edad suficiente para que mi papá lo traiga acá a Bogotá y poderlo conocer, pero no he ido allá y no he sido capaz por el sentimiento de dolor que me da; saber que es un entorno que fue todo esto que fue la separación de mis padres”, comentó.