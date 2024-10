Padre de Luis Andrés Colmenares se sinceró sobre el dolor que le trae la llegada de Halloween: “es una tortura”

El caso de Luis Andrés Colmenares es uno de los procesos judiciales más importantes de Colombia, pues desde que se encontró su cuerpo dentro del caño de El Parque El Virrey en la ciudad de Bogotá, el 31 de octubre del 2010, miles de personas se han mantenido atentas a las actualizaciones para poder determinar qué fue lo que sucedió en la noche en la que se apagó su vida.

Tras 14 años de lucha por encontrar la verdad, la familia del joven estudiante de la Universidad de Los Andes, han tenido que enfrentar dolorosos momentos que los han llevado a sacar sus propias conclusiones con respecto a los hechos.

Luis Andrés Colmenares murió hace 13 años. Su hermano, el concejal Jorge Colmenares, lo recordó este 23 de mayo con emotivas palabras. | Foto: Facebook/ @JColmenaresEE

En medio de una reciente entrevista para Política Viral un formato digital original de Publimetro, Luis Alonso Colmenares, el padre de Luis Andrés, reveló la tristeza que le causa recordar la muerte de su hijo cada vez que llega el mes de octubre.

“En mi fe y en mis convicciones, incluso, lo he dicho públicamente que, le he pedido a Dios que ojalá le quitara octubre al calendario. No deja de ser una tortura y no puede ser distinto, entonces es un mes difícil, no solamente para mí sino para toda mi familia, para Jorge ya la mamá porque a todos nos afectó el crimen de Luis”.

Hizo énfasis, además, en las declaraciones que ha dado en varias ocasiones, en las que indica que Laura Moreno y Jessy Quintero son responsables por omisión de información en el caso de Luis Andrés.

“Yo parto de lo siguiente, ellas no tenían ni la condición, ni la capacidad para haberle causado la muerte a Luis, eran sus compañeras. Jessy, incluso, era una persona muy especial para Luis y tengo entendido que Luis también era muy especial en términos de amistad para Jessy”.

La defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero solicitó la libertad de las jóvenes, implicadas en el caso Colmenares, argumentando vencimiento de términos.

Habló nuevamente de la relación que Luis Andrés estaría iniciando con Laura en el momento de los hechos y aclaró que, pese a que sabe que no son las autoras materiales de la muerte de su hijo, tendrían conocimiento del nombre de la persona que cometió el crimen.

“Con Laura tenían una relación a concluir de que ellas son las causantes del crimen, lo que sí tengo, de acuerdo a lo que se conoce son elementos para concluir de que ellas sí saben quién mató a Luis (...) Él salió con ellas dos y si fue así, ellas tienen que saber cuál fue todo el movimiento que Luis tuvo hasta que finalmente le causan la muerte, ellas tuvieron que haberse dado cuenta. Ellas no lo mataron, sigo insistiendo, pero ellas sí saben quién mató a Luis”.

Por otro lado, se refirió a las pruebas que, según su criterio, la justicia no habría tenido en cuenta en la última sentencia de absolución que se llevó a cabo en el caso de su hijo.

“A mí me parece que los jueces no valoraran pruebas que se aportaron y también el trabajo deficiente de la fiscalía por obtener otras pruebas que pudieron haber sido necesarias para demostrar el crimen. Entonces me refiero a las primeras, las interceptaciones telefónicas, que fueron legalmente obtenidas, que fueron validadas por jueces de control de garantías”.

Luis Andrés Colmenares falleció el 31 de octubre de 2010. | Foto: Instagram @lcolmenaresr

Para finalizar, hizo referencia a las conversaciones entre los acusados y las grabaciones que se obtuvieron por medio de las interceptaciones telefónicas, pues a través de las mismas, varias de las personas sospechosas habrían revelado información importante sobre el día de los hechos.